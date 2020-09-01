美豬牛解禁陳時中又來扛！除了健康疑慮網友更不滿「雙標」

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文／葛緯詩

蔡英文宣布美豬美牛解禁，最快明年元旦就可以全面開放，根據《美麗島電子報》的最新民調，卻有高達73.7%民眾反對瘦肉精美豬進口。除了在野黨極力展現發揮監督政府的效能，民進黨也努力說服支持者政策的合理性，卻難以擺脫過去不惜霸占主席台，也堅決反對開放美豬美牛的雙重標準，為此飽受批評。





美豬美牛28日宣布開放當天 網友更關心館長中彈

8月28日地方到國際都有大事發生，除了蔡英文於下午突然宣布開放美豬美牛，同日社會新聞大事還有知名健身教練館長遭槍擊，國際傳出日本首相安倍晉三因健康狀況辭職，就連《黨產條例》也在大法官會議做出合憲解釋。

館長遭槍擊與美豬牛宣布開放兩件大事，儘管後者與全台灣人民的健康息息相關，28日當天台灣人實際上更關心館長的花邊新聞，館長遭槍擊的聲量14萬6561筆，美豬美牛開放的聲量8萬3951筆；29日美豬美牛才竄升成為最熱門話題，聲量11萬2963筆，但仍不及前日館長聲量的高峰，且館長被槍擊後的恢復情況、嫌犯背後動機仍然讓網友相當有興趣，聲量還是有5萬1526筆。

近5日總聲量，美豬美牛解禁聲量28萬8708筆佔50.08%、館長遭槍擊聲量25萬9668筆佔45.04%、安倍晉三辭職1萬5015筆佔2.6%、黨產條例釋憲1萬3085筆佔2.27%。

▲館長遭槍擊網路聲量仍為日冠軍，美豬美牛解禁則在總聲量略為勝出。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/08/27~2020/08/31)





國民兩黨攻防「美豬美牛解禁」議題中 民進黨聲量勝出

比較四大黨區間總聲量（圓環圖外圈），以及在美豬美牛解禁議題的聲量佔比（圓環圖內圈），可以發現除了國民兩黨是增加且佔有一定話語權外，小黨幾乎完全邊緣化。

民進黨總聲量佔比56%，在美豬美牛開放的議題中則以62%、聲量2萬407筆居冠。身為執政黨選擇跳過立法院會審查，直接以行政命令宣布解禁美豬美牛，對比過去在野時期，不惜占領主席台也要阻擋國民黨開放美豬美牛的強烈反彈態度，讓不少支持者質疑其中立場大轉變的理由。

國民黨在此議題上有很好的發揮空間，但聲量1萬1272筆、佔比35%，僅比總聲量33%微幅增加2%。主要是同期間另外有《黨產條例》合憲，黨產將全部歸零的狀況，第一時間並沒有群起反對美豬美牛解禁政策，加上過去執政時期同樣抱持要開放的態度，說法也被網友檢視與考驗，力道因此減弱不少。目前重點放在馬英九要開放美豬美牛時仍堅持進入立法院審查，民進黨卻繞過國會的黑箱瑕疵。

▲國民黨、民進黨在美豬美牛解禁議題都有更多的表現，相對之下民眾黨、時代力量並無受注目的發聲。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/08/27~2020/08/31)





美豬美牛爭議 小黨沒聲音

民眾黨聲量728筆、佔比2.22%，雖然在本屆立會一舉躍升為國會第三大黨，相較於國民兩黨而言，在美豬美牛開放議題上也沒有包袱，理應是在野黨發揮監督政府效能的最佳時機。但臉書粉絲專頁擁有193萬名粉絲的柯文哲，第一時間並未多談，民眾黨最大聲量來源是透過官方臉書向執政黨提出「三點主張」，相對沒有引起太大的注意。

時代力量的總聲量在四大政黨中佔比10%，但在美豬美牛解禁議題之下僅有313筆、佔比0.96%，主要是黨內面臨接二連三的退黨風潮，就連主席徐永明也因為涉收賄案退黨，僅剩網友公認的「時力的新招牌」王婉瑜要求政府應該針對研究評估計畫交代清楚，替時代力量帶來微弱的聲量。





美豬美牛解禁網友最不滿雙重標準

實際上美豬美牛解禁的批評集中在對執政黨態度轉變的不滿，而非事件本身。熱門關鍵字中的負面字眼包括「雙重標準」、「詐騙」、「下台」，相較之下表達對事件本身不滿的「抗議」、「反對」聲音較小，攻防集中在過去堅決反對的立場，現在為何突然轉變，甚至在民進黨有人數優勢的情況下不送國會審查，直接以行政命令宣布。

最常在此議題中被提到的人物，除了總統蔡英文強調此舉是符合國家利益及未來戰略發展，絕無雙標，擁有超高人氣的衛福部長陳時中也再上火線，替美豬美牛解禁此舉緩頰是「換來一個台灣在國際上的地位」，同時也強調人民的健康不會被作為利益交換，掛保證食安上沒有風險，甚至說願意「帶頭試吃美豬三個月」。

身為過去執政也想開放美豬美牛，遭蔡英文帶頭極力反對的前總統馬英九，質疑過去民進黨霸占主席台也堅持也擋下的政策，為何現在髮夾彎快速通過，向蔡英文喊話應向社會大眾道歉。農委會主委陳吉仲宣布明年元旦上路同時，也反擊這次開放「跟馬政府時代不一樣」。

▲網友針對美豬美牛解禁的負面批評，多來自於過去反對現在卻開放的「雙重標準」態度。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/08/27~2020/08/31)





美豬美牛解禁的關鍵領袖

從粉專與媒體經營的成效，看誰是這次議題中的關鍵領袖，可以發現立場轉變「換了位置就換了腦袋」的內容網友最愛看。《聯合新聞網》擁有且整理出許多過去民進黨反對開放美豬美牛的資料畫面，網路上都有相當好的回響與傳散度，多數網友也抱持著看政府如何自圓其說的看熱鬧態度，嘲諷「不是不可以，是你不可以」、「到目前為止上述曾經抗議的民進黨人士，目前都裝死中」。

另外最特別的是，關鍵領袖排行第二的並非新聞媒體品牌，而是風格親綠的粉專《只是堵藍》，針對美豬美牛解禁發表的貼文超過《TVBS》，多達36篇。做法與《聯合新聞網》反其道而行，主要整理過去馬英九或國民黨支持開放美豬美牛的論調，反過來證明這次開放並無虞慮。

▲美豬美牛解禁的關鍵領袖，多為整理過去執政黨、在野黨立場轉變的粉專吸引網友按讚。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析區間:2020/08/27~2020/08/31)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年08月27日至2020年08月31日。