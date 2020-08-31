嘉義市堅持豬肉產品不得檢出瘦肉精 違者處罰鍰
嘉義市政府今天表示，據嘉義市食品安全管理自治條例規定，豬肉及其製品不得檢出瘦肉精，面對中央擬修訂進口豬肉瘦肉精安全容許值，市府絕不退讓，一旦檢出將處以罰款。
政府將鬆綁含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉進口，嘉義市政府根據嘉義市食品安全管理自治條例規定，豬肉及其製品不得檢出瘦肉精，市長黃敏惠表示，這不是藍綠之爭，這是食安、民眾健康的重大議題，市府永遠站在民意這邊，堅定守護國人健康。
嘉義市政府表示，現階段嘉義市豬肉不得檢出瘦肉精，一旦檢出將依食品安全法處新台幣6萬至2億元罰款；目前嘉義市政府也著手修訂嘉義市食品安全管理自治條例增修罰則，未來中央開放美國豬肉進口後，嘉義市一旦檢出也予以開罰。
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