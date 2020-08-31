中央鬆綁美豬牛 宜縣養豬協會提出訴求盼保障

政府將放寬含瘦肉精美國豬肉和30月齡以上美國牛肉進口。宜蘭縣養豬協會今天提出相關不滿與訴求，希望保障養豬戶權益。協會也保證縣內豬農不用萊克多巴胺及其他禁藥。

宜蘭縣長林姿妙今天下午與宜蘭縣養豬協會幹部在縣府召開「捍衛豬農生計，全力為縣民食安把關」記者會。養豬協會在會中提出相關不滿與訴求。

養豬協會表示，中央計畫鬆綁美豬牛進口台灣，但此事攸關國人健康問題，政府在未經立法院修法協商下，以行政命令方式片面宣布含萊克多巴胺美豬進口，完全沒有事先向國人與豬農告知及溝通，除漠視人民健康，也讓豬農措手不及，不顧豬農生計。

養豬協會呼籲，一旦中央鬆綁美豬牛進口，請政府確實掌握進口豬肉數量及流向並公開相關資訊，並強制要求國軍、學校營養午餐及團膳等單位全面使用國產豬肉，並比照非洲豬瘟防疫模式，組織國家隊跨部會應變小組，立即解決進口後所產生的相關問題。

養豬協會也提出縣內豬農堅決保證不使用萊克多巴胺及其他禁藥、加強改善豬場設施及環保共兩大保證。

林姿妙對此呼籲，政府的政策應照顧產業及國民健康，中央務必保障豬農權益；縣府堅持與養豬產業站在同一線，全力為縣內食安把關，維護縣民的飲食健康權。此外，縣府也將擴大肉品查驗並加強落實食品標示，積極推廣國產豬肉。