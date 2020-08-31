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開放瘦肉精美豬惹議 藍營縣市籲食安高標準零檢出

中央社 / 台北31日綜合報導

開放瘦肉精美豬引發爭議；新北市長侯友宜今天說，不會為反對而反對，但政府應說清楚；台中市長盧秀燕說，食安應採高標準，不能打折放水。彰化縣長王惠美則堅持豬肉瘦肉精零檢出。

開放瘦肉精美豬引發爭議。衛福部長陳時中今天說，防疫是未知風險，美豬美牛是已知風險，雖然不好做，但用科學可努力把關，也會積極和不同看法者溝通，別為小事扯台灣後腿。

侯友宜今天接受媒體聯訪指出，自己一向就事論事，不會為反對而反對，政府只要說清楚，人民健康能守得住，人民可接受，「我會跟人民站在一塊。」

針對陳時中是何時被告知美豬牛擴大進口決策等問題，侯友宜認為，陳時中也是倉促間被告知，所以政府決策及評估都應接受人民檢驗，「陳部長很委屈，心有苦衷」，短時間內到底能不能把相關報告做好。

盧秀燕則說，台中市有制定「台中市食品安全衛生管理自治條例」，不管時空如何變化，食安都應採取高標準，不能打折或放水。

對於彰化縣養豬場數量排名全台第三，縣長王惠美說，豬肉瘦肉精零檢出，縣府是依彰化縣食品安全管理自治條例行政，呼籲中央懸崖勒馬，暫停開放美豬。

雲林縣長張麗善參加縣府舉辦的反對瘦肉精美豬進口記者會時表示，雖然時空背景變換，但瘦肉精危害人民健康事實沒改變，縣府堅持瘦肉精零檢出，不是要跟中央唱反調，而是維護國人健康，也要顧及豬農權益。

台東縣政府則表示，「台東縣食品安全自治條例」已要求國中小營養午餐肉品，瘦肉精列為不得檢出的項目，未來也將修改條例，食材一律禁止驗出包含瘦肉精在內的乙型受體素。

金門縣長楊鎮浯說，他從擔任立委到地方行政首長立場很清楚，就是堅持守護民眾健康，反對含瘦肉精的美國豬進口；嘉義市副市長陳淑慧則指出，中央可能會修法增訂瘦肉精容許值，市府會推動修正嘉義市的食安自治條例，針對含瘦肉精的肉品增加罰責。

花蓮縣政府也在今天發出新聞稿指出，花蓮縣食品安全管理自治條例將增訂肉品及其他相關產製品不得含有乙型受體素的條文，並對違反者處以罰鍰，預計半年內送議會通過審查。

新竹市長楊文科說，台灣本土豬肉自給率約86%，使用瘦肉精的美豬飼養成本大幅降低，相較禁止使用瘦肉精的台灣豬農，將造成不公平競爭。

美豬 美牛

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