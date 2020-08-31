瘦肉精美豬鬆綁 雲林豬農批農業淪經貿交換祭品

中央政府拍板鬆綁瘦肉精美豬進口，雲林縣200多名豬農、從業人員今天到縣府陳情，抨擊政府把農業當成換取經貿的祭品，呼籲政府懸崖勒馬，否則醞釀北上抗議。

雲林縣副議長蘇俊豪、雲林縣養豬協會理事長許裕聰、各鄉鎮市長、農會、縣議會、婦女聯盟等人今天到縣府參加「捍衛豬農權益及人民健康，反對瘦肉精美豬進口」記者會。

豬農除表達不滿心聲，炮口一致要求抵制含瘦肉精美豬進口，甚至揚言政府不收回成命，將帶豬北上抗議。

雲林縣長張麗善指出，縣府捍衛民眾健康、豬農權不容打折，若中央不收回開放瘦肉精美豬成命，縣府會依「食品安全衛生管理自治條例」，維持瘦肉精零檢出，若食品業者販售豬肉、相關製品驗出含瘦肉精開罰新台幣6萬至2億元。

蘇俊豪則提出，議會將修「食品安全衛生管理自治條例」提高罰則，杜絕瘦肉精危害縣民健康。

雲林縣養豬協會理事長許裕聰說，自己不贊成在沒有任何溝通下開放瘦肉精美豬，未來豬農有任何動作，一定會全力配合。

雲林縣養豬協會副理事長林明彥表示，政府政策太過突然，多數豬農都還無法接受開放瘦肉精美豬，政府必須做好配套措施，確保食安與養豬產業。

對於政府成立百億元養豬產業基金，林明彥認為，政府必須有效運用、公開透明，為了養豬產業能永續發展，政府應規劃10年以上長期發展基金。

豬農抨擊政府犧牲農業成就貿易交換，雲林縣議員黃文祥、王又民等人認為應該北上抗議，向政府明確說不。