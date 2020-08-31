美豬衝擊產業、健康 藍綠著眼不同

「蔡政府出賣人民健康，這是另一場鴉片戰爭」！蔡政府忽以一紙行政命令開放含瘦肉精美豬進口，引起藍營縣市政府與豬農的強烈反彈。國民黨台中市議員冉齡軒批蔡英文成了美國的「兒皇帝」，讓美國予取予求；而市議員李中則表示，美國將危害人體健康的瘦肉精豬肉強賣給台灣，是現代鴉片戰爭。

藍營反彈、綠有解釋

國民黨團書記長陳政顯開頭便大罵總統蔡英文賭上全民健康，不顧對產業衝擊與民意反彈，簡單以一句「時空變換」就要欺騙民眾，民眾吃了有害健康的豬肉，日積月累下，「人在天堂，銭在銀行」，害死百姓。市議員李中指稱，這是新「鴉片戰爭」，美國人硬要台灣人吃有毒豬肉，又大賺台灣人的錢。

市議員冉齡軒抨擊蔡英文英是台灣人民所舉出的，卻成了美國的「兒皇帝」，如何對得起人民健康？台灣不是美國垃圾場及製造病變的國家。朱暖英與黃馨慧則表示，「這是出賣台灣人民，怎麼還說會符合國家利益？」

養豬戶苦不堪言

多位養豬代表指出，過去為了不讓含瘦肉精美豬進口，一再的抗爭，如今換了政府，竟然就直接開放，簡直不知現在政府在「變什麼蚊子？」很多養豬戶提升設備與改良技術，投資了很多錢，現在不知要怎麼辦？

對養豬產業了解的議員李榮鴻表示，低價瘦肉精美豬進來一定會打擊台灣豬價格，台灣豬農又不准使用瘦肉精，形成不公平競爭。養豬戶代表則分析，面對瘦肉精美豬，台灣豬反而更不能使用瘦肉精，否則台灣豬的市場會更加崩壞；尤其美國豬規模經濟大，台灣豬只有挨打的份。

雖然市府衛生局長曾梓展、法制局長李善植與農業局長蔡精強等人，都堅稱台中市一定堅持既有的自治條例規定，豬肉瘦肉精要零檢出，否則重罰以維護市民健康。但多位藍營議員仍認為，中央出賣人民健康、做人情給美國，若開放進口根本無力全面圍堵黑心商人鑽漏洞，也累死基層公務人員的稽查。

【更多精采內容，詳見 】