時力、民眾黨發聲 譴責政府倉促放美豬

「配套措施都沒做好就急著通過行政命令，開放美豬美牛，真的可以確保國人健康無虞嗎？」時代力量31日召開記者會，立委邱顯智呼籲衛福部要做好國人健康風險評估報告，而農委會不能在7天內公告開放的命令，否則將違反行政程序法。台灣民眾黨稍早也召開記者會，立委賴香伶認為，蔡政府的做法太不尊重國會。

民進黨出爾反爾

邱顯智表示，一般行政命令依照行政程序法第151、154條，需要預告60天後才能公告，而且必須要讓權益受損的有關單位，以公聽會、行政救濟的方式保障權益，可是農委會28日的命令卻要在9月初就實行，而美豬美牛爭議如此大，政府也未提出倉促公佈的理由，他們希望農委會改善。

時力立委王婉諭提到，雖然衛福部一早有公佈過去做的風險評估報告，可是跟當初馬政府做的報告相比，卻有高度相似，結論更是一字未做更動。當初民進黨對於馬政府的報告是痛批「報告不周全、確實」，結果到頭來現在卻還要支持當初自己反對的東西，非常矛盾。

因此他們希望蔡政府可重新提供完整的風險評估報告，並將產業衝擊評估、完整行政審查程序走完，並禁止美國牛豬的內臟進口，還要明訂禁止使用瘦肉精肉品的場所。

綠政府不尊重國會

賴香伶認為，蔡總統選擇「不需修法，用行政命令」的方式，就可以開放，如此攸關國人健康食安的問題，卻不透過專案報告、聽證會的方式，而是刻意繞過國會，這毫無疑問是不尊重立院的作法。民眾黨將會依照「職權行使法」將會要求實質審議，不會讓行政命令草率過關。

同黨立委張其祿表示，今年黑毛豬價格屢屢下跌，隨後又發生疫情衝擊，台灣豬農生計都出現問題了，現在卻要開放美豬進口？美豬成本僅約38塊，相對於台灣豬的成本大約65塊，具有成本優勢的美豬進口，對台灣豬農真的不會造成衝擊嗎？政府能保證軍方可以比照學校，不要吃到美豬嗎？

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