美豬惹爭議 徐巧芯：民進黨政府別魚目混珠 指牛為豬

總統蔡英文宣布有條件開放美豬、美牛進口。國民黨北市議員徐巧芯批評，昔有指鹿為馬，今有「指牛為豬」，並呼籲民進黨政府不要魚目混珠，指牛為豬。徐巧芯也要求北市府，應儘速提出因應美豬、美牛未來含瘦肉精進口相關標示辦法，讓北市市民，吃得安心。

徐巧芯說，日前中央拍板開放萊克多巴胺(瘦肉精)豬肉及30月齡以上美國牛肉進口，台灣民眾有吃內臟習慣，所以豬肉攝取量較高，而目前政府提供的說帖表示，因冷凍內臟不好吃，所以商人沒有進口。徐巧芯質疑，是沒有進口還是不能進口？未來開放後，商人會不會進口？政府有沒有管制的打算？

徐巧芯說，過去國民黨執政時，政策的第一句話為「牛豬分離」，所以昔有指鹿為馬，今有指豬為牛；國民黨的政策就是牛豬分離，從未打算讓含瘦肉精的豬內臟進口台灣，2012年國民黨的政策與現今的狀況，對台灣民眾的健康影響完全不一樣。徐巧芯呼籲，民進黨政府不要魚目混珠，指牛為豬。

其次，2016年5月31日時，農委員曾發佈新聞稿表示，萊克多巴胺美豬議題，尚未有完整的風險評估報告與科學證據出爐前，不會討論開放。徐巧芯批評，中央的風險評估報告在哪？地方政府收到了嗎？政府有向社會大眾說明溝通嗎？民進黨政府甚至連自家的黨籍立委溝通都是如此臨時，這要民眾如何接受？

徐巧芯也提出疑問，自明年元旦起，含瘦肉精美豬進口後，針對各級學校營養午餐加工品、半成品的部分，台北市政府該用何種方式積極進行查核？是否為守護北市學童之健康，有因應美牛、美豬開放而進行更嚴謹的把關方式？

徐巧芯說，根據「北市食品安全自治條例」第九條之一規定，北市販售之豬肉及其他產製品，不得檢出「乙型受體素」。徐也詢問北市府，針對地方自治條例是否會主動修法？她也率先表態反對北市府主動修法，並認為中央發佈政策時並未與地方政府及立法院溝通，僅以一只行政命令，就違反當時於立法院的附帶決議。她提出，若北市府打算修訂「臺北市食品安全自治條例」，她將嚴正要求北市府應於十二行政區召開公聽會，聽取北市民的說法和意見。

徐巧芯說，現行路邊攤、小吃攤加工食品暨半成品之相關標示不夠明顯，且中央並未提出相關配套措施，她要求，北市應儘速提出因應美豬、美牛未來含瘦肉精進口相關標示的辦法，讓北市的市民，吃得安心。