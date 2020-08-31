瘦肉精美豬引爭議 陳時中：吃好幾輩子都不會超標

瘦肉精美豬將開放引爭議，衛福部長陳時中說，風險評估報告顯示民眾一般攝食都安全，吃好幾輩子都吃不到危險的量。

至於開放30月齡以上美牛，陳時中說，過去限制30月齡以下美牛是防範狂牛症，但隨時空推移，過去有問題的那些牛也早都老了。現在開放30月齡以上沒有問題，根據風險評估，如果一輩子每天全天都吃美國牛，大概就是每10億人會有一個人有染病的可能性。

總統蔡英文日前宣布，將訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值，開放美國豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口。

衛生福利部長陳時中上午接受廣播主持人周玉蔻專訪時表示，有關開放瘦肉精美豬和放寬牛齡，是政府政策決定跟國際接軌，不符合國際標準的要檢討，才能大步往前。面對部分縣市首長有不同意見，他說，不能扯台灣後腿，不能讓台灣因為這樣小事情都不能走出去。

外界擔心開放瘦肉精美豬後，因內臟可能殘量較高，對照台灣攝食習慣，可能風險較高。

食藥署公布的一份風險評估，假設所有食用的牛豬肉品跟內臟都是進口，且全部有瘦肉精殘留且達最大殘留容許量，結果顯示所有年齡層暴露萊克多巴胺劑量都占每日可接受安全容許量（ADI）的10%以下。

坐月子婦女暴露萊克多巴胺劑量占ADI的89.9%，風險仍可接受，但建議減少內臟食用量。不過，根據農委會資料，國人愛吃的豬肝、豬腎等內臟，沒有從美國進口。

陳時中受訪時也說，未來會嚴格要求標示，包裝食品如果有用到瘦肉精美豬，就一定要標示，標示不實可罰新台幣4萬到400萬。後續會找一些示範區讓大家了解，未來如何落食安全把關跟標示。

陳時中在廣播中還開玩笑表示，未來要連續吃3個月美豬，還要同步吃台灣豬，一邊證實安全，一邊證實好吃。