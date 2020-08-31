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國民黨北市黨團籲柯文哲硬起來 將提案增訂罰則

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
蔡英文總統上周宣布將有條件開放美豬牛進口。國民黨台北市議會黨團今天上午召開記者會，訴求「拒絕瘦肉精、捍衛全民健康」。記者林麗玉／攝影
蔡英文總統上周宣布將有條件開放美豬牛進口。國民黨台北市議會黨團今天上午召開記者會，訴求「拒絕瘦肉精、捍衛全民健康」。記者林麗玉／攝影

蔡英文總統上周宣布將有條件開放美豬牛進口。國民黨台北市議會黨團今天上午召開記者會，訴求「拒絕瘦肉精、捍衛全民健康」，藍營議員也要求台北市長柯文哲硬起來，明確表態強力捍衛北市民及全體學童的食品安全。還有藍營議員也將在本會期，提案增修食安自治條例罰則。

北市府參議王明理則表示，台北市的食安自治條例有規定瘦肉精須零檢出，目前台北市不會修法，至於散裝的豬肉產品的確相對難查，複雜多元，不過台北市的學童營養午餐是有規定加工品不能使用。

王明理表示，目前中央有開放的態度，但標準還沒有出來，包括風險評估等，北市府會特別注意，若公告出來，公告期間會邀集專家學者等會檢視中央的標準是否有科學依據。

陳重文說，蔡英文總統不顧民意反對，硬幹開放美豬美牛到台灣，市長柯文哲曾於2016年拒簽萊克多巴胺零檢出承諾書，當時柯文哲說，美豬是政治議題，非專業議題拒絕簽署，但現在美豬已不是政治議題，柯文哲應該硬起來。陳重文也呼籲，民進黨、無黨籍台北市議員，也應一同響應拒絕美豬行動，加入台北市議會的食安正義防線聯盟。

張斯綱說，蔡英文宣布美豬進口根本是「藐視國會、罔顧民意、放棄把關」。張說，過去民進黨立委阻擋30個月以下美牛進口，當時還批評馬政府是喪權辱國，不過這次民進黨立委卻是上周才知道，並要為蔡英文背書，這樣的政府相當不入流。張也問，蔡英文與美國政府達成什麼樣的協議？蔡應該對外界說明白。

吳世正批評，國人慣用內臟補身體，蔡英文竟要讓美國不要的內臟，丟給台灣，民進黨不是愛台灣，而是害台灣。吳也問，現在台美經貿開始談判了嗎？談判還沒有開始，民進黨就先承諾開放美豬，那未來還要談什麼？蔡英文政府喪權辱國，拿人民的健康安全當籌碼。

王欣儀提到，國人使用豬肉比例高達86%，牛肉僅4%，與美國人不同，這樣的食肉習慣政府才更要嚴格把關。她也會在本會期提案增修罰則。

應曉薇則問陳時中，防疫期間大家不敢逆時中，現在美豬美牛問題，讓人民對陳時中很失望，問陳時中「你也沈淪了嗎？」

游淑慧說，萊克多巴胺本來是人體用藥，用於氣喘使用，但因為人體試驗不通過才改為動物用藥，若吃下含瘦肉精豬肉，不是等同繞一個彎，由人體吃下不過關的藥品？

對於陳吉仲說大部分國家都開放，游淑慧則打臉陳吉仲的說法，表示全球約160多個國家都是禁止瘦肉精豬肉，包括歐盟也禁止。另外，陳時中說不能一國多制，游淑慧則批評，台北市的食安自治條例2017年時也送到衛福部備查，當時的衛福部長就是陳時中，是民進黨政府造成的一國多制。呼籲陳時中，不要變了神之後，忘記了給予地方政府的權限。

徐巧芯說，台北市學童午餐未來不使用美國豬牛，但試問，未來明年元旦後，針對加工品的部分，政府要用什麼樣的方式查核？是否重演地溝油的爭議？

美豬 美牛 國民黨 柯文哲

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