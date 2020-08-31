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台將開放瘦肉精美豬進口 在台美籍人士坦承：我不敢吃

聯合新聞網 / 綜合報導
在台居住10幾年的畢靜翰對於我國政府開放美豬進口直言「我不敢吃」。示意圖。圖／本報系資料照
在台居住10幾年的畢靜翰對於我國政府開放美豬進口直言「我不敢吃」。示意圖。圖／本報系資料照

蔡英文總統宣布開放含萊克多巴胺的美豬、全齡美牛進口後引發社會高度關注，不過一位旅居台灣10幾年的美籍人士畢靜翰卻說，自己非常討厭吃美豬甚至覺得很噁心、味道怪異，若台灣開放進口是絕對不會吃。

畢靜翰在臉書發文提到，自己小時候很討厭吃豬肉，就是因為吃起來的味道怪怪的，而且吃了也不怎麼舒服，更直言「就是討厭那個味道那個口感，噁心死了」，直到後來他才知道美國養豬農場都在背後做了什麼，讓吃了多年美豬的他不禁捏了一把冷汗。

畢靜翰表示，台灣的豬肉和美國吃起來的味道不太一樣，是他後來到台灣品嚐過國產豬肉才發現原來豬肉可以很好吃，他說雖然凌晨時在台北的街上看到送死豬的小卡車有點恐怖，不過至少讓他知道豬肉很新鮮。

對於台灣政府即將放寬含有萊克多巴胺的美國豬肉，畢靜翰認為進口沒問題不過他自己是絕對不會吃美豬，而他也相當擔心未來台灣的攤販或餐廳會不會為了省下成本，改用便宜的美國豬肉代替台灣豬肉，他直言「身為居民，我就有點擔憂這一點」。

而各黨人士對開放美豬政策也相當不認同，國民黨黨主席江啟臣表示，政府幾乎是用全速衝刺開放美豬，從宣布到開放僅有4個月的時間，殺的業者措手不及，且國內禁用瘦肉精多年，違規還要罰款，卻同意瘦肉精美豬合法進口，對台灣豬農不公平；台北市長柯文哲則說，沒有跟大家商量就宣布進口，實在有點惡霸。

不過台灣大學動物科學技術系主任吳信志則表示，開放美豬進口是時勢所趨，與美台的關係有很大的關連，且台灣豬肉已從口蹄疫區名單除名，未來也會增加許多外銷機會，雖然美豬進口價低，但美豬口感不如台灣，一定水準的料理仍會採用國產豬，豬農太不必擔心；行政院長蘇貞昌也提到開放美豬進口原因，是為了降低貿易談判障礙、接軌國際標準，也希望在中美貿易戰中讓世界貿易情勢出現改變，讓台灣前進世界。

美豬 美牛

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