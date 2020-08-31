影／反美豬 江啓臣首度表態：不排除上街頭

「國民黨堅決反對含瘦肉精美豬進口，捍衛人民健康，國民黨選擇跟人民站在一起」，國民黨主席江啟臣今天上午首度表態，為了捍衛台灣人民的健康，除了要求蔡英文總統到立法院進行國情報告，把放寬美豬進口限制的決策說清楚，未來不排除上街頭可能。

今天上午10點，國民黨動員全國22縣市議會黨團同步舉行反美豬「拒絕瘦肉精豬肉，捍衛全民健康」記者會，國民黨主席江啟臣因在台東參訪辦基層黨務改革座談會，他選在台東縣議會主持記者

江啟臣接受媒體聯訪時，對於反制美豬進口有無其他具體措施？他作了上述表示。

江啟臣說，民主國家當人民對政府政策有疑慮的時候，為政者有責任對國人說清楚，這也是國民黨要求蔡英文到立法院進行國情報告的原因，把決定開放美豬進口背後的原因是什麼？要讓國人同胞知道。