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基層沒能力檢驗美豬食品 王惠美籲中央懸崖勒馬　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣是全台第三大養豬大縣，中央開放美國進口，嚴重衝擊養豬戶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣是全台第三大養豬大縣，中央開放美國進口，嚴重衝擊養豬戶。記者簡慧珍／攝影

衛福部長陳時中喊話，各縣市針對美豬不要「一豬多制」。彰化縣長王惠美今天呼籲中央懸崖勒馬，並表示，中央應做好源頭管控，不要讓造成基層檢驗方面的困擾。

彰化縣根據中央食安法訂定禁用瘦肉精的食安自治條例及相關罰則，從製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、贈品、陳列的各種豬肉產品，都不能含有乙型受體素（俗稱瘦肉精），最高罰款2億元。彰化縣自治條例防範範圍堪稱滴水不漏，含有瘦肉精的美豬在彰化縣根本沒商業活動空間。

王惠美說，基層有能力檢驗溫體豬，沒能力檢查製成肉鬆等豬肉加工品是否摻用美豬，往後會遇到很大困擾；彰化縣過去根據中央食安法訂定瘦肉精零檢出的自治條例，台灣民眾過去十幾年為了吃不吃美豬做了若干行動，希望未來中央做好源頭管控，地方不必再作相關檢查。

王惠美進一步表示，換另一種說法，外國瘦肉精豬肉可以進口，為何台灣不能開放農民用瘦肉精餵養毛豬，顯然知道瘦內精不利人體健康，既然知道真相，為何政府還開放含瘦肉精的美豬進口，這是基層最不能理解的地方，至於中央是否修法也讓台灣農民合法使用瘦肉精，那就請中央考量。

美豬 美牛

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