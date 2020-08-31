瘦肉精美豬不同調 陳時中：別為小事扯台灣後腿

開放瘦肉精美豬引發爭議。衛福部長陳時中今天說，防疫是未知風險，美豬美牛是已知風險，雖然不好做，但用科學可努力把關，也會積極和不同看法者溝通，別為小事扯台灣後腿。

總統蔡英文日前宣布，將訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值，開放美國豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口。

衛生福利部長陳時中上午接受廣播主持人周玉蔻專訪時表示，有關開放瘦肉精美豬和放寬牛齡，是政府政策決定跟國際接軌，不符合國際標準的要檢討，才能大步往前。衛福部在安全方面有很大的參與決策權，縱使有經濟、外交、國際需要，還是要確保安全。

至於何時被告知相關政策；陳時中說，時序已經記不清，但是是在美國衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台之後，他與艾薩的交流也未談到美豬和美牛議題。

瘦肉精美豬、美牛議題以往備受爭議，今年又碰上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。陳時中說，這些事情各有不同困難度，防疫控制相對的挑戰性比較高，因疫情是未知，瘦肉精美豬或放寬美牛風險是已知。

陳時中說，關鍵是怎麼用現在的方法對付已知的風險，也不是很好做，但可在科學上好好把關。武漢肺炎是面對未知的風險，相對比較困難。

但周玉蔻說，有部分縣市首長堅持瘦肉精含量零檢出的標準，新北市長侯友宜也重申，零檢出立場。可能又是中央、地方不同調。

陳時中表示，食安政策應由中央統一，地方政府最後審視了解應也會認同。不能扯台灣後腿，不能讓台灣因為這樣小事情都不能走出去，「我們東西要賣出去，外面的東西不讓他進來，這樣生意怎麼做？」放寬相關標準也不是隨便讓他進來，而是有標準，經過專家審視是安全的才會放行，會繼續溝通。

外界也質疑民進黨政府在反對瘦肉精上前後立場不一；陳時中說，拿過去的言論檢視現在「沒有意義」，政策與時俱進，現在證據走到哪裡，現在需要什麼，現在這樣做對不對，「講以前都沒用」， 一點意義都沒有，因時空不一樣，要考慮這個時間點怎麼做對台灣最有利。

有關安全的評估，陳時中說，過去限制30月齡以下美牛是防範狂牛症，但隨時空推移，過去有問題的那些牛也早都老了。現在開放30月齡以上沒問題，根據風險評估，如果一輩子每天全天都吃美國牛，大概就是每10億人會有1人有染病的可能性。

此外，也有風險評估報告提及，孕婦坐月子每天吃一副豬肝、豬腎風險較高；陳時中說，這種算法不合理，豬內臟雖可進口，但因沒人要吃，都沒有進口。風險報告用極端值計算，如果這樣吃，身體還沒受萊克多巴胺損害，心血管也早就出問題。

縱然開放是政治決定，但陳時中說，會有科學基礎，民主社會人民做選擇。他身為政務官，會努力溝通，把關安全，但如果要找他算帳，他也沒辦法。