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連綠選民都不挺？最新民調：73.7%民眾反對瘦肉精美豬進口

聯合新聞網 / 綜合報導
名嘴李正皓在政論節目解釋美麗島電子報公布關於美豬進口的民調。圖取自youtube
名嘴李正皓在政論節目解釋美麗島電子報公布關於美豬進口的民調。圖取自youtube

蔡政府上周五突宣布開放美國含瘦肉精的美豬美牛，引起社會嘩然。美麗島電子報公布最新民調，高達七成以上的民眾反對開放，就連泛綠選民也有六成不贊成。

蔡英文總統28日下午宣布有條件開放美豬、美牛進口，將依據科學證據和國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，放寬30月齡以上的美國牛肉進口。國民黨不滿蔡英文未經國會審查，片面以行政命令宣布進口瘦肉精美豬牛，規畫發動22縣市議會黨團群起反對這項政策，且不排除號召民眾上街進行大規模抗爭。

名嘴李正皓在政論節目揭露美麗島電子報董事長吳子嘉提供的一份最新民調，訪問民眾是否藉由開放含瘦肉精美豬進口，換取台灣簽自由貿易協定。高達73.7%民眾不贊成，僅17.9%贊成；這其中泛藍選民不贊成比例超過九成，而泛綠選民也有六成四偏向不贊成。

李正皓在節目中表示，從2013年開始針對該議題共有五次民調，每次的結果都有超過七成的民眾不贊成，顯示大部分民眾還是不想吃到含瘦肉精的肉類。他還指民進黨這次捅了很大的馬蜂窩，卻讓國民黨撿到好大一把槍，用得好可把民進黨一槍斃命，用不好可能會膛炸。

美豬 美牛

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