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綠美豬進口標準與藍當年一樣 洪秀柱：以為人民健忘好愚弄？

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片

蔡英文總統周五宣布開放瘦肉精美豬牛進口，國民黨前主席洪秀柱在臉書分享民進黨政治人物過去反美豬的影片，諷刺「現在的民進黨，打臉過去的民進黨」，批評從此次開放含萊克多巴胺美豬的決策，就可以看出民進黨已經不只是雙重標準，而是一個可以為了自己的利益不擇手段的政黨。

洪秀柱強調，萊克多巴胺對人體有害，是不爭的事實，過去民進黨反對開放進口美豬美牛，不但堅持「萊克多巴胺零檢出」，甚至連10ppb容許量都不允許。現在民進黨完全執政，改口配合國際食品法典（CODEX）訂定的10ppb容許量，這10ppb又與國民黨執政時的10ppb有何不同？

洪秀柱說，況且CODEX在2012年訂定萊克多巴胺的容許值標準後，民進黨在2013年仍以「糧食主權」為由，繼續反對美豬進口，今天社會上一片撻伐聲浪，就是因為民進黨不僅無視人民的權益，還以為人民真的如此健忘，如此好愚弄。

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