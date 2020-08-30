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開放美豬換FTA？ 學者：想太遠了

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
蔡英文總統28日宣布放寬對美豬、美牛進口限制，原本規定萊劑零檢出的豬肉，改為允許可10pbb以下檢出；開放美豬對國內養豬事業勢必造成影響；圖為豬農餵食豬隻情形。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
蔡英文總統28日宣布放寬對美豬、美牛進口限制，原本規定萊劑零檢出的豬肉，改為允許可10pbb以下檢出；開放美豬對國內養豬事業勢必造成影響；圖為豬農餵食豬隻情形。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

「開放美豬美牛，不見得一定能換到FTA，但是我們等於已經先讓步了。」政大國關中心研究員嚴震生30日接受本報專訪表示，美豬進口可能讓商家得利，但未必能換到蔡政府想要的自由貿易協定。台師大政研所教授曲兆祥則判斷，蔡政府必然承受了美方巨大壓力，開放很可能跟川普拚大選有關。

美豬可降低商家成本

嚴震生說，蔡總統所指的戰略意義，詼諧一點來說，她可能預知台灣未來的經濟不會很好，特別是下層階級生活會比較辛苦，每個人的伙食，例如說便當錢，隨著物價一直增加，開放美豬、美牛或許可以讓外食族吃到便宜的便當。

蔡政府的必要之惡

「至於未來加入跟美國的貿易協定，如BTA、FTA，可以有這個期待，但是無法太樂觀。」嚴震生認為，如果民進黨的網軍力量那麼強，「那應該讓網軍來反對美豬美牛。」有點像80年代末期，美國逼台灣開放火雞肉進口，台灣也開放，但是就拒吃，「因為美國牛肉、美國豬肉真的是不好吃！」

嚴震生指出，如果面對強大反對力量還願意做，美國會更覺得開放是難得的，是在壓力下開放，「這樣才換得到東西！」如果反應一般，美國會覺得你們本來就知道沒事，那為什麼現在才開放呢？以後就不容易有籌碼。

嚴震生說，台灣若需要美國人力挺，需要賣武器或在國際場合幫忙發言等，那先把該做的開放市場做到，這就是壓力，因為台灣跟對岸無法達成和解，但是要營造美國很力挺台灣參與國際社會的氛圍，也要開創美國跟台灣關係良好的認知，這就是蔡總統說的戰略價值。

開放未必換到FTA

「個人的研判目前有些資訊沒有完全公開，裡面可能包括台美之間是否有條件說，或者是美方給予我方承受不起的壓力？」曲兆祥指出，由於美國正值選舉，農業州對川普來說是只能贏、不能輸，那是川普的傳統票源區，有點像台灣的南部。開放美豬美牛有可能是川普政府施壓，要利用台灣給美國大選製造利多。

「美國有沒有給予蔡政府無法承受的壓力？」曲兆祥說，畢竟民進黨選舉完了，沒有美國的選票壓力來得大，綠營就用了技術性的處理方法，就是用行政命令繞過立法院，因為過去藍營就是栽在立法院，這個問題在台灣已經很難理性討論。

曲兆祥認為，開放美豬美牛不見得就能換到什麼，但如果沒有美豬美牛開放進口，BTA、FTA肯定都不用談了；包括能否加入CPTPP等國際組織，也可能是蔡政府想要換取的東西，「台灣想要加入任何國際組織，美國一定會拿開放美豬美牛做為條件，可以說是門票，但通過是不是一定能夠換到門票，答案是『不一定』！」

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美豬 美牛

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