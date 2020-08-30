化解美豬反彈摸頭之旅？ 陳吉仲：用新台幣支持國產豬

中央宣布開放含萊特多巴胺的美豬進口引起全國養豬戶反彈，行政院農委會主委陳吉仲今天率先到桃園市，向養豬農民說明化解不滿，桃園市養豬協會提出產地標示3大訴求，陳吉仲照張全收、並掛保證

承諾確認使用百億基金、增加出口及透過中央畜產會調節供需價格，增加農民收入。

陳吉仲在桃園市府農業局長郭承泉等人陪同，前往蘆竹區桃園市肉品市場，與桃園市養豬協會理監事、業者座談展開說明會化解豬農反彈，養豬協會理事長曾文湖當場提出「落實產地標示、台灣豬農絕不使用萊特多巴胺、台灣豬有信心戰勝美國進口豬」3訴求，陳吉仲當場承諾應允訴求。

曾文湖表示，政府既已宣布，養豬戶不贊同、卻無奈，該協會要求政府落實產地標示，產地標示愈清楚愈好，畢含竟美國豬含萊特多巴胺佔有率低，國人不會吃，協會也要求進口豬加工產品也要標示清楚，至於是否串聯抗爭將等全國養豬協會明天開會決定。

陳吉仲表示，去年進口豬肉美國占1%、加拿大8%，含萊克多巴胺與不含萊特多巴胺的豬隻成本差不到1塊錢，開放進口後預期台灣豬還是會保有競爭性。他應邀座談，支持養豬協會3訴求，後續將與各地養豬協會溝通說明。

養豬農民常遇到化製廠、化製費用，桃竹苗地區沒有化製廠，該會將與桃園市長鄭文燦研擬找合適地點興建，還有豬農關心面對進口豬肉影響收益，農委會向豬農保證，確認會使用百億基金、增加出口、通過現代化畜禽舍興建及通過中央畜產會調節產銷供需，維持好價格，提高豬農收入。