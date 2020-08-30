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黃偉哲：不會拿美豬換國安 但中共每天門前繞情勢不同

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲。圖／本報資料照片
台南市長黃偉哲。圖／本報資料照片

蔡政府開放美豬進口，藍營縣市揚言抵制，而台南市在106年時也訂定自治條例，不允許豬肉有瘦肉精，是否也會有綠營縣市也不配合中央政策的爭議？台南市長黃偉哲今天與屏東縣長口徑一致，用「不能用明朝的劍斬清朝的官」來比喻，他強調，當時的時空背景與現在不同，不能說地方不配合中央。

他同時對於藍軍的批評表達看法，表示蔡總統開放美豬進口，藍軍批評是「換了位子就換了腦子」，但是同樣的標準不能只用來檢視民進黨，也要檢視國民黨，當年馬英九擔任總統時，也是支持美牛進口的，不只馬，還有吳敦義及江啟臣當時也都是支持的現在卻反對。

而且蔡總統強調是在安全的前提下開放，並有百億元基金來協助養豬戶，這些都是國民黨政府沒有做的。

黃偉哲表示，台南市在106年訂自治條例時也是順應中央，保障民眾食品安全，才會禁止瘦肉精到台南，如今民進黨執政，蔡政府開放美豬進口，「台南市的立場不會尷尬」，因為時空背景不同。

他表示，馬政府時候立場「親美、友日、和中」，當時並沒有開放美豬的急迫性，並不是台灣現在「拿美豬換國安」，但中共現在每天船艦與飛機等都在台灣的門口繞，情勢確實不同。

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