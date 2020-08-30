學者：美豬時空背景改變都是騙人 蔡連任後就沒人民

蔡英文總統日前宣布開放美豬牛引發爭議，過去曾上街頭反對的民進黨立委紛紛發聲。東華大學民族事務與發展系教授施正鋒在臉書批評，民進黨政府所謂「時空背景改變」都是騙人的，對抗中國不一定要對老美生意人卑躬屈膝，說穿了就是變心了，連任後就沒有人民。

民進黨立委林淑芬在臉書表示：「美國不管民主黨還是共和黨執政都要我們吞瘦肉精」；民進黨立委王美惠也說，自己是曾走上街頭反對美豬的人，開放確實讓她心情備受衝擊，這個政策都沒反對是騙人的；民進黨立委劉建國則說，台灣養豬戶好不容易等到口蹄疫拔針要行銷世界，就遇上美豬競爭，就像是洗了三溫暖一樣。

施正鋒過去立場偏綠，但民進黨執政後，他對於民進黨的施政批評也沒客氣過，時常在臉書針貶時事。他也向王美惠、劉建國、林淑芬喊話，要他們不要再難過掉淚了，加入喜樂島聯盟，為農民、勞工一起打拚吧。