美豬美牛今昔變調 藍批蔡雙標獨裁

「民進黨2012年曾主張美豬、美牛要分離，如今卻背棄承諾！」國民黨30日痛批總統蔡英文片面開放美豬美牛，繞過最高民意殿堂立法院的監督，背棄當年反對馬政府美豬決策的把關立場，枉顧人民食安及豬農權益，揚言將串聯地方議會持續發動抗爭。

毀棄牛豬分離原則

「當年蔡英文曾經罵馬政府不跟人民、不跟國會、也不跟在野黨溝通，我把這3句話送還給蔡總統！」國民黨文傳會主委王育敏指出，2012年7月立法院開放美牛進口，但也通過附帶決議：「以牛肉為限，不得包括豬肉及豬、牛內臟。」如今，蔡總統說的時空環境轉變是什麼？衛福部長陳時中又憑什麼說「沒有食安風險」？

王育敏強調，蔡總統為何對當年的「牛豬分離」完全隻字未提？根據最新美麗島電子報民調，支持民進黨的民眾也有6成以上反對開放，「蔡總統是要跟民意做對嗎？開放有換到FTA或BTA嗎？完全都不知道，這是喪權辱國的表現！」且蔡政府也沒說明為何繞過國會審查，又沒有產業衝擊風險評估，完全違反民主國家做重大決策的程序。

「外交泡泡原來只是美牛泡泡、美豬泡泡？」文傳會副主委鄭照新表示，30月齡以上的美牛可能用在肉乾，有跟相關產業說明可能衝擊嗎？CODEX標準在2012年就已明訂，但蔡仍然在2013年時要求零檢出，當初的堅持為何現在要改變？蔡總統昨是今非的說法，難以說服人民。

開放美豬背離民意

前農委會主委陳保基也指出，國人對牛肉的消費量大約5公斤，但豬肉消費量有34~35公斤，養豬產值每年有650億到700億元，所以當年才決議「牛豬分離」；而萊克多巴胺在肺、腎、肝臟殘留是前3高，農委會說8萬噸是不對的，其實2019年有11萬多噸豬體進口，還有雜碎、豬腳、豬蹄、橫膈膜、大腸頭等，也都要算進去。

「2012年民進黨堅持反對開放美豬，那現在到底準備好了沒有？」陳保基建議，進口商一定要留下銷售去處的紀錄，現在管理都還沒成熟就由總統宣布，對產業是很大的衝擊。像貿易白皮書點名營養午餐不能拒絕基改食品，否則就列入不公平貿易觀察，主權獨立的國家被人家說管就管，台美關係固然重要，但也不能卑躬屈膝吧！

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