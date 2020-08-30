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開放美牛豬 扁：蔡英文已抗拒不了來自美方的政治壓力

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
蔡政府全面開放美國牛、豬肉等進口，前總統陳水扁今天在臉書表示，蔡總統已經抗拒不了來自美方的政治壓力。圖／翻攝陳水扁臉書
蔡政府全面開放美國牛、豬肉等進口，前總統陳水扁今天在臉書表示，蔡總統已經抗拒不了來自美方的政治壓力。圖／翻攝陳水扁臉書

蔡政府決定開放美國牛、豬肉等相關商品進口，前總統陳水扁今天在臉書和LINE群組表示，蔡英文總統全面開放美牛美豬進口，或許如她在記者會所說，這是台美經濟全方位合作的重要起點，也是一個能夠有效促進台美關係的決定，但蔡總統沒有没說的是，已經抗拒不了來自美方的政治壓力。

陳水扁在以「蔡英文總統沒說的」為題的最新貼文中表示，他在總統任内一再面臨來自美方要求開放美牛美豬的政治壓力・前總統馬英九和蔡總統應該也是一樣。他僅開放30月齡以下未帶骨的美牛進口，對帶骨美牛、内臟、與30月齡以上美牛及美豬，則以科學證據、國民健康為由向美方說NO。但當時AIT楊甦棣處長強調，「美牛不是科學問題，也不是健康問題，而是政治問題。」

扁表示，這是總統要做政治決定的問題，甚至他卸任前看守政府已經不能再做重大決定，美方還是鍥而不捨，他只好請楊甦棣去問馬英九總統當選人，如果可以，扁馬共同承擔一起宣布，但馬不肯，上台後還不是被迫要做開放的決定！馬政府和美方不也簽署了「美牛議定書」？可是在「食品衛生管理法」的修正，朝野立委聯手推翻馬英九的政治決定，讓台美關係陷入嚴重危機。

陳水扁表示，蔡總統全面開放美牛與美豬進口，或許如她在記者會所說，這是台美經濟全方位合作的重要起點，也是一個能夠有效促進台美關係的決定。蔡英文没說的是，她已經抗拒不了來自美方的政治壓力啦！

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