北市暫按自治條例規範美豬 9月開會討論
美豬牛進口放寬，北市衛生局表示，因中央配套可能沒那麼快，先按北市食安自治條例第9條不得驗出瘦肉精；而9月由市長柯文哲領軍召開的食安委員會也會討論此案。
政府鬆綁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口，引發外界關注。台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，因中央相關配套可能沒那麼快，目前還是以台北市食品安全自治條例第九條之一規範，販售的豬肉及相關產品本來就不能驗出瘦肉精。
陳怡婷表示，市府每季都會召開的食安委員會9月將登場，由市長柯文哲擔任主席，此次既然有這個議題，就會在委員會上討論，也會提供風險評估報告給委員，讓大家表達意見再看怎麼做。
至於牛肉部分，陳怡婷指出，食安法15條本就有規定，北市無特別規範。
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