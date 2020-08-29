快訊

開南大學校長遭爆「抄襲自己論文」 教部下令9月中完成調查

桃園客運遭爆日開16小時血汗工時 工會喊告公總查不到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美豬美牛進口鬆綁 陳其邁：接軌國際嚴格把關

中央社 / 高雄29日電
高雄市長陳其邁下午參加市集聯合促銷活動受訪，重申高雄市營養午餐會全面使用國產豬。 聯合報系記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁下午參加市集聯合促銷活動受訪，重申高雄市營養午餐會全面使用國產豬。 聯合報系記者王昭月／攝影

政府放寬美牛美豬進口，有部分縣市要以自治條例限制瘦肉精使用。高雄市長陳其邁今天指出，開放是要接軌國際，所以不得不採取國際標準，面對進口肉品就是嚴格把關及查驗。

陳其邁下午出席市集聯合促銷活動開幕典禮前，接受媒體聯訪有關政府放寬美牛美豬進口，被問到有關台中市政府依據食品安全衛生管理自治條例規定，要求豬肉及產製品不得檢出瘦肉精，檢出就罰新台幣3萬元以上、10萬元以下一事做上述回應。

陳其邁指出，政府開放美牛美豬的理由是要和國際市場接軌，因為台灣要加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）國際組織等，尤其全球供應鏈在重整，再者，台灣豬肉有很好的競爭力也要出口。

面對進口豬肉，他說，政府一方面要嚴格把關，另一方面提升產業競爭力；市府會照法規、科學的證據、強化查驗機制，才能確保國人能夠吃得安心。查驗必須按照國內法規的標準強力查察，有法規就要落實查察。

被問到過去擔任立委時曾說過「讓瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統下台的時候」等話，有國民黨高雄市議員質疑現在的陳其邁對照過去是雙重標準。

陳其邁表示，當時台灣豬隻的狀況和現在不同；當時是要求政府要有配套措施以保障豬農的權益等，如今台灣豬隻口蹄疫已經拔針且有效防範非洲豬瘟入侵，尤其國際相關產業供應鏈在重組，台灣養豬環境及政府配套措施能夠做好的情況，才能全力保障豬農權益並讓人民能夠吃得安心。

面對放寬美豬進口衝擊，陳其邁說會獎勵學校營養午餐使用國產豬肉；不過媒體質疑國產豬肉價格高，要如何兼顧？他指出，教育部有規定，高雄市會強制要求營養午餐須採用國產豬讓小朋友吃得安心，另會獎勵團膳用國產豬肉。

進口豬肉萊克多巴胺容許量的查驗部分，他說會要求衛生局加強查驗頻率，肉品加工品及餐廳查驗都要強化並標示透明公開。

學生營養午餐採國產豬肉可能會有漲價的疑慮，或毛豬價格調漲，陳其邁表示，會密切監控價格，必要時會對有保障豬農收益等措施全力調控。

美豬 美牛 陳其邁

延伸閱讀

陳其邁：高市學童營養午餐會全面使用國產豬

影／開放美豬牛 陳其邁：落實檢驗鼓勵學校用國產豬

「一天2000包兩餐」他募網軍挺陳其邁被送辦 法官裁定不罰

高雄大林蒲遷村說明會延期 賴瑞隆：原8月底延到9月26

相關新聞

美豬進口影響民眾消費意願 滷味攤、水餃店恐成首波受災戶

美豬即將進口，醫學及毒物專家都警告，含萊克多巴胺的美豬內臟食安風險較大，各地滷味攤、水餃店也哀號「生意會更難做了」。業者除了要極力澄清使用國產豬及內臟，民眾可能為了健康逐漸少吃滷味這些國民美食，恐成為第一批受害者。

桃園自治條例要求瘦肉精零檢出 市府衛生局：將修正

蔡英文總統宣布明年有條件開放美豬進口，與台中市訂定自治條例要求豬肉零檢出相牴觸，桃園市去年底也訂有桃園市食品安全管理自治...

美豬美牛進口鬆綁 陳其邁：接軌國際嚴格把關

政府放寬美牛美豬進口，有部分縣市要以自治條例限制瘦肉精使用。高雄市長陳其邁今天指出，開放是要接軌國際，所以不得不採取國際...

美牛豬開放進口 賴清德：攸關台美貿易是否能更進一步

副總統賴清德今天下午前往新竹縣關西鎮為民進黨籍縣議員候選人黃源慶助選，期間被問到美牛豬確定將開放進口的議題，他表示這攸關...

侯友宜籲說明美豬美牛進口「時空環境」 總統府回應了

對於蔡英文總統昨天宣布放寬美豬美牛明進口，新北市長侯友宜今天表示希望蔡總統針對「時空背景」不一樣原因要向全國民眾報告清楚...

美方肯定鬆綁豬牛進口 總統：台灣建立國際信任

總統蔡英文昨宣布放寬美牛、美豬進口，美國副總統彭斯等美方高層均正面回應，表達台美間經貿協議的期待。蔡總統今天表示，這些強...

因應美豬進口！雲林瘦肉精零檢出 查獲者重罰

雲林縣政府在105年6月也透過地方自治條例，通過的食品安全衛生管理自治條例，豬肉的瘦肉精零檢出，違者可罰十萬元以下罰款，...

美政界積極回應 蔡總統：在正確的時間點做正確的決定

政府在宣布放寬美牛美豬進口之後，美國政界紛紛正面回應，蔡英文總統稍早透過臉書表示，這些強勁的支持，也具體展現願意解決困難...

台中市宣布抗美豬 行政院：持續溝通

我國明年起將開放含萊克多巴胺的美豬進口，不過台中市政府搬出自治條例規定，要求豬肉零檢出萊克多巴胺。行政院則表示，近日陸續...

台南市養豬協會理事長：要求美豬比照香菸加註「警語」

總統蔡英文宣布擴大開放美國豬肉、牛肉進口，農委會副主委黃金城今天中午與台南市養豬協進會座談，理事長曾盛誠表示，一時的激動...

豬農最憂心進口豬肉混充 林聰賢：罰責很重可罰到破產

針對美豬進口引起養豬業恐慌，農委會中央畜產會董事長林聰賢今天專程南下雲林拜會養豬協會，聽取豬農意見，業界最憂心還是進口豬...

北市食安自治條例不得檢出瘦肉精 新北：嚴格把關

蔡英文總統昨宣布開放美豬、美牛。台北市副市長黃珊珊強勢表態，北市食品安全自治條例本來就規定販售豬肉及其他相關產製品不得檢...

熱門新聞

影／跨時空打臉！看昔日民進黨 如何反美牛美豬

蘇貞昌：每天吃33塊含萊劑排骨 5到10年才會超標

開放美豬牛進口 林淑芬批：綠和藍一個樣

陳吉仲列7點說明美豬進口 網友：上有政策下有對策

開放美豬還川普人情？ 孫大千：蔡總統已是赤裸賣台

「新竹林志玲」高鈺婷接任時力新黨魁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。