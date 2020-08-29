美豬美牛進口鬆綁 陳其邁：接軌國際嚴格把關

政府放寬美牛美豬進口，有部分縣市要以自治條例限制瘦肉精使用。高雄市長陳其邁今天指出，開放是要接軌國際，所以不得不採取國際標準，面對進口肉品就是嚴格把關及查驗。

陳其邁下午出席市集聯合促銷活動開幕典禮前，接受媒體聯訪有關政府放寬美牛美豬進口，被問到有關台中市政府依據食品安全衛生管理自治條例規定，要求豬肉及產製品不得檢出瘦肉精，檢出就罰新台幣3萬元以上、10萬元以下一事做上述回應。

陳其邁指出，政府開放美牛美豬的理由是要和國際市場接軌，因為台灣要加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）國際組織等，尤其全球供應鏈在重整，再者，台灣豬肉有很好的競爭力也要出口。

面對進口豬肉，他說，政府一方面要嚴格把關，另一方面提升產業競爭力；市府會照法規、科學的證據、強化查驗機制，才能確保國人能夠吃得安心。查驗必須按照國內法規的標準強力查察，有法規就要落實查察。

被問到過去擔任立委時曾說過「讓瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統下台的時候」等話，有國民黨高雄市議員質疑現在的陳其邁對照過去是雙重標準。

陳其邁表示，當時台灣豬隻的狀況和現在不同；當時是要求政府要有配套措施以保障豬農的權益等，如今台灣豬隻口蹄疫已經拔針且有效防範非洲豬瘟入侵，尤其國際相關產業供應鏈在重組，台灣養豬環境及政府配套措施能夠做好的情況，才能全力保障豬農權益並讓人民能夠吃得安心。

面對放寬美豬進口衝擊，陳其邁說會獎勵學校營養午餐使用國產豬肉；不過媒體質疑國產豬肉價格高，要如何兼顧？他指出，教育部有規定，高雄市會強制要求營養午餐須採用國產豬讓小朋友吃得安心，另會獎勵團膳用國產豬肉。

進口豬肉萊克多巴胺容許量的查驗部分，他說會要求衛生局加強查驗頻率，肉品加工品及餐廳查驗都要強化並標示透明公開。

學生營養午餐採國產豬肉可能會有漲價的疑慮，或毛豬價格調漲，陳其邁表示，會密切監控價格，必要時會對有保障豬農收益等措施全力調控。