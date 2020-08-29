開放美豬美牛進口 專家：邊境檢驗成為重點中的重點

明年元月起，台灣將開放萊劑美豬、全齡美牛，引發各界討論，政府提出百億基金護豬農，同時提出標示配套，專家指出，政府執意要開放，邊境檢驗以及後市場稽查，保護吹哨者的制度一定要做得建全，才得以說服的了民眾，食得安心。

輔仁大學食品科學系教授陳炳輝表示，美豬、美牛的議題已經爭議超過十年，早已成為政治事件，根本難以透過科學來理性討論，依照過往的經驗，美豬美牛的議題只要開啟溝通就很難執行，當時國民黨執政時，想要推動美豬美牛，開啟對外的溝通，也是馬上遭到否決。

陳炳輝表示，站在科學的角度，美豬、美牛要進口，並不是不可以，但配套措施一定要到位，符合風險評估報告，訂出屬於我國的安全殘留容許量（MRL），他並不反對。

目前政府提出在食安上的配套措施，以標示為主，陳炳輝表示，此舉將會大舉增加業者的成本，後續牛豬的價格將會反應在消費者身上。

美豬進口皆採冷凍入關，農委會雖強調內臟冷凍國人不愛吃，即使開放進口，相信進口量會變少，陳炳輝表示，其實以現在食品科技的能力，仍有技術可以幫助冷凍內臟達到一定的口感，當然新鮮的內臟仍勝於冷凍內臟。

既然開放就一定會有風險產生，陳炳輝表示，開放的配套不僅要有標示，邊境檢驗也顯得格外重要，他認為進口把關一定要夠嚴格，才有辦法說服民眾，目前邊境查驗採取抽驗機制，一般抽驗比例為5％，美豬、美牛的抽驗若是達到20％，將能好好在邊境嚴守，同時，後市場的抽查也要增加頻率。

陳炳輝表示，食安的議題有非常大的一部份是仰賴吹哨者協助，目前吹哨者的保護機制仍有待加強，應趁此重新檢視，強化保護吹哨者的機制，並提高獎金增加吹哨者勇於舉發的意願。