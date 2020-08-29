美豬開放挨轟「雙標準」 陳亭妃：監督政府立場不變

民進黨立委陳亭妃、屏東縣長潘孟安被點名在8年前主張「瘦肉精零檢出」，強力抨擊馬英九政府並要求暫停美國牛肉進口，未料，蔡英文總統昨天卻宣布將開放含萊克多巴胺的美豬進口，民進黨遭轟「雙標準」。對此，陳亭妃今天回應，她監督政府堅持健康風險評估、保障養豬戶的立場不變，絕非國民黨用8年前的一張記者會照片就能扭曲。

陳亭妃表示，昨天因蔡英文總統宣布重大政策，國民黨像撿到槍一樣，胡亂掃射，她也成了箭靶。她說，2012年3月民進黨團主張零檢出，是因當時國際食品法典委員會還沒訂出標準，但國民黨政府卻自行訂出10ppb的容許量，民進黨認為它沒有參考依據，所以才以零檢出為訴求。

陳亭妃說，2012年7月5日，國際食品法典委員會才通過瘦肉精萊克多巴胺的最大殘留容許量標準，成為管理「萊克多巴胺」的國際準則。2013年世界動物衛生組織也把美國牛肉從「風險可控制」改歸類為「風險可忽略」。

陳亭妃認為，如果在國際情勢改變的當中，小英政府有把握可以在經貿、食安、養豬戶生存權獲得三贏，讓台灣大躍進，而且也已提出完整的配套與預算，大家是否應該用更多的監督來代替反對。

陳亭妃表示，她監督政府堅持健康風險評估、保障養豬戶生存權、食品安全的立場永遠不變，也絕不是國民黨用2012年3月7日的一張記者會照片就可以扭曲她的監督。