快訊

館長遭槍擊後第一夜…林口長庚醫師鬆口傷勢狀況

免驚吃到美國豬！彰化肉圓及爌肉名店都堅持用台灣豬肉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美豬開放挨轟「雙標準」 陳亭妃：監督政府立場不變

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
8年前的民進黨立法院黨團幹事長潘孟安（中）、書記長陳亭妃（右）開記者會，主張瘦肉精只有零檢出。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書粉專
8年前的民進黨立法院黨團幹事長潘孟安（中）、書記長陳亭妃（右）開記者會，主張瘦肉精只有零檢出。圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書粉專

民進黨立委陳亭妃、屏東縣長潘孟安被點名在8年前主張「瘦肉精零檢出」，強力抨擊馬英九政府並要求暫停美國牛肉進口，未料，蔡英文總統昨天卻宣布將開放含萊克多巴胺的美豬進口，民進黨遭轟「雙標準」。對此，陳亭妃今天回應，她監督政府堅持健康風險評估、保障養豬戶的立場不變，絕非國民黨用8年前的一張記者會照片就能扭曲。

陳亭妃表示，昨天因蔡英文總統宣布重大政策，國民黨像撿到槍一樣，胡亂掃射，她也成了箭靶。她說，2012年3月民進黨團主張零檢出，是因當時國際食品法典委員會還沒訂出標準，但國民黨政府卻自行訂出10ppb的容許量，民進黨認為它沒有參考依據，所以才以零檢出為訴求。

陳亭妃說，2012年7月5日，國際食品法典委員會才通過瘦肉精萊克多巴胺的最大殘留容許量標準，成為管理「萊克多巴胺」的國際準則。2013年世界動物衛生組織也把美國牛肉從「風險可控制」改歸類為「風險可忽略」。

陳亭妃認為，如果在國際情勢改變的當中，小英政府有把握可以在經貿、食安、養豬戶生存權獲得三贏，讓台灣大躍進，而且也已提出完整的配套與預算，大家是否應該用更多的監督來代替反對。

陳亭妃表示，她監督政府堅持健康風險評估、保障養豬戶生存權、食品安全的立場永遠不變，也絕不是國民黨用2012年3月7日的一張記者會照片就可以扭曲她的監督。

美豬 美牛 陳亭妃

延伸閱讀

林錦昌辭文化總會秘書長職務 陳亭妃抱屈：國民黨的陰謀

台南隊猛向中央爭取經費 國教署會勘學校

台南牛稠子車站 「沒火車經過的車站」

影／論文抄襲風暴藍委緩頰 綠委研判李眉蓁遭內鬥

相關新聞

教部要學校禁用美豬牛 校長：若混充台豬真的防不勝防

總統蔡英文昨天「突襲」宣布明年元旦放寬美豬、美牛進口，教育部隨即要學校學生午餐禁用美豬美牛，台東有國小校長批中央政策荒唐...

美豬開放解禁 江啟臣：民進黨應用當年標準要求自己

總統蔡英文昨宣布開放含萊克多巴胺的美豬、全齡美牛進口，國民黨黨主席江啟臣今訪花蓮豬農，批評全案未經溝通，僅憑一紙行政命令...

台鐵排骨便當未來會改用美豬嗎？ 官方回應好感人

台鐵靠著獨門口味滷排骨便當，牢牢抓住旅客的胃，截至2019年，已經連續四年便當銷量都突破千萬個，其中又以經典排骨便當為最...

蘇貞昌：每天吃33塊含萊劑排骨 5到10年才會超標

我國將開放含萊克多巴胺的美豬進口，並放寬美牛進口規範。行政院長蘇貞昌今提出開放進口的兩大原因，就是為了降低貿易談判障礙、...

「沒想到這一天那麼快到來」彰縣養豬戶盼落實產地標示

上個月才說要增養百萬頭毛豬出口賺外匯，小英總統昨天宣布進口美豬，彰化縣肉品市場董事長蔡宗廷今天表示，開放進口容許使用瘦肉...

批粗暴式進口美豬美牛 消基會：不知政府誠信何在？

未經過審查、諮詢程序，總統蔡英文昨宣布台灣明年元月將開放含萊克多巴胺美豬、全齡美牛進口，引發一片嘩然，消基金今嚴正表示，...

朱立倫說法背書美豬 葉元之：民進黨豬牛不分 無腦護航

民進黨發言人、台北市議員顏若芳以行政院前副院長朱立倫當初美牛政策說法，為如今蔡政府背書美豬進口政策。新北市議員葉元之直批...

雲林肉品市場美豬衝擊 目前波動不大但未來不可小覷

美豬衝擊，農委會中央畜產會南下雲林和業界溝通，面對即將到來的豬價或養豬量影響，雲林肉品市場也表擔憂，總經理黃加安表示，目...

學校附近飲食店多 家長迎接美豬的心情：擔心孩子吃到

美國豬牛肉明年起將擴大開放進口，教育部昨天已通令各校營養午餐必須使用台灣CAS認證的豬肉，但家長仍擔心學校附近飲食店多，...

許淑華：民進黨曾高舉農業和食安正義大旗 現在呢？

民進黨開放美豬、美牛，引起養豬戶反彈，國人也擔心美豬含瘦肉精，影響食安。立委許淑華說，過去民進黨堅持反對含萊克多巴胺的美...

開放美豬 王浩宇：台灣養豬產業基本上不會受傷

蔡英文總統昨天宣布，美豬牛明年元旦將開放擴大進口，民進黨桃園市議員王浩宇在臉書指出台灣的養豬產業基本上不會受傷。美豬根本...

美牛美豬開放進口 王惠美：營養午餐及老人共餐禁用

中央昨天宣布從明年1月1日起，開放含有萊克多巴胺的美豬、美牛進口，彰化縣為全台第三大養豬大縣，縣長王惠美除昨晚臉書，以及...

熱門新聞

綠委證實 蔡政府今將宣布開放美豬

影／跨時空打臉！看昔日民進黨 如何反美牛美豬

釋憲！大法官逐一點出黨產條例合憲之處 國民黨慘遭輾壓

開放美豬牛進口 林淑芬批：綠和藍一個樣

陳吉仲列7點說明美豬進口 網友：上有政策下有對策

開放萊克多巴胺美豬進口 中央畜產會董座林聰賢這樣說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。