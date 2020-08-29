蔡政府宣布開放美豬 洪孟楷：蔡、蘇帶頭先吃三個月

民進黨政府一反過去在野時立場，宣布開放含瘦肉精美豬、牛進口，蔡總統與行政院長蘇貞昌過去反美豬、牛進口言行紛被搜尋出打臉。國民黨立委洪孟楷上午在臉書表示，要開放美豬就請蔡、蘇帶頭先吃三個月，否則不該要台灣人民買單。

洪孟楷表示，民進黨當初在野時反對美豬、牛進口，稱瘦肉精將對人民健康造成危害，尤其內臟，如今執政卻大轉彎，以一紙行政命令就要全面開放，雙重標準完全視台灣民意於無物。

洪孟楷說，當初馬政府也僅討論開放美牛與否，美豬進口則是連碰都碰，如今民進黨政府一不做二不休，一次美豬、牛都開放，對台灣人民狠狠打一巴掌，「狠的最怕沒天良」，沒天良要做什麼事情都做的出來。

洪孟楷指出，美豬價格低廉，開放進口很可能會進入餐廳或較為平價的小吃店，最後容易吃到美豬的都會是比較弱勢的族群，民進黨高官們吃香喝辣，卻讓台灣底層人民吃美豬，這樣安心嗎？

洪孟楷說，蔡總統跟蘇貞昌真要這樣蠻幹，就請從現在起每天三餐吃美豬、牛，三個月後健檢確定無害再說，並由任立委時宣稱美豬入台、總統下台的高雄市長陳其邁見證，否則民進黨高官不吃的東西，卻要台灣人民買單，這是什麼道理？