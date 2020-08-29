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蘇貞昌：每天吃33塊含萊劑排骨 5到10年才會超標
我國將開放含萊克多巴胺的美豬進口，並放寬美牛進口規範。行政院長蘇貞昌今提出開放進口的兩大原因，就是為了降低貿易談判障礙、接軌國際標準，也希望在中美貿易戰讓世界貿易情勢出現結構性改變的此刻，台灣勇敢踏出這一步、前進世界，因為機會稍縱即逝。
蘇貞昌說，早在馬政府時期，台灣就已開放含萊克多巴胺的美國牛肉進口。今天，為了降低貿易談判障礙、接軌國際標準，會比照周邊飲食習慣相近的日韓等國，用國際標準規範美國豬牛肉品的進口。
至於時程部分，蘇貞昌說，這個修正明年元旦實施，也已要求教育部，所有學校營養午餐一律使用本土豬牛肉品；衛福部也規定，市面上所有肉品必須標示原產地，沒標最高罰300萬、亂標最高罰400萬。
首當其衝的養豬戶，蘇貞昌說，農委會也會拿出作為保護養豬戶。成立100億產業基金，維持豬隻拍賣價格，讓農民不致於血本無歸。改善養豬場設備有補助、豬隻死亡保險的保費有補助，500頭以下的豬場，政府全額補助保費。因為台灣今年成功撲滅口蹄疫，台灣豬已經開始外銷，未來只會更多。
蘇貞昌不忘秀出防疫政績，包含守住非洲豬瘟、成功讓口蹄疫拔針，及防疫新冠肺炎；他表示，現在就是台灣走向世界的最佳時機。在依據國際標準、嚴格監督過程及保護畜牧產業的前提下，守護國民健康，政府有信心，讓台灣大步走出去。
蘇貞昌也秀出圖卡指出，就算是整個美國也只有22%的業者使用萊克多巴胺，經計算要每天吃33塊排骨達5到10年，才會超標。
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