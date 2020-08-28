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鬆綁美豬美牛進口 陳時中：依風險評估訂標準

中央社 / 台北28日電
衛福部長陳時中出席。聯合報系記者季相儒／攝影
衛福部長陳時中出席。聯合報系記者季相儒／攝影

總統蔡英文今天宣布明年元旦開放瘦肉精美豬，以及30月齡以上的美牛輸台。衛福部長陳時中說，未來將重新檢視近年做的風險評估報告，擬比照CODEX訂定標準，加強散裝、包裝食品及餐廳標示。

蔡總統今天宣布，經過這幾年謹慎評估，她已責成相關部門，在保障國人健康前提下，訂定進口豬肉萊克多巴胺（瘦肉精）的安全容許值，並放寬30月齡以上美國牛肉進口。

這些年政府究竟做了哪些風險評估，瘦肉精標準又要訂在多少，都是外界關注焦點。

陳時中今晚到疾管署記者室說明政策細節，他說，食藥署2018年、2019年曾先後針對含萊克多巴胺牛肉、豬肉進行風險評估，報告中根據台灣民眾肉品攝食量等數據進行評估，報告顯示，根據國際食品法典委員會（CODEX）訂出的標準都是安全的，預計會比照CODEX標準作為國內標準，但仍須重新檢視報告內容才會定案。

根據CODEX標準，牛肉、豬肉的萊克多巴胺標準是一致的，腎臟標準為90ppb、肝臟40ppb、肌肉及脂肪為10ppb，目前台灣僅開放牛肉的肌肉部位容許量為10ppb，其他牛內臟及豬肉均要求零檢出。

陳時中指出，全球已有許多國家開放含萊克多巴胺豬肉進口，「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）成員國更已全數開放，不敢說台灣是最後一個開放的，但肯定是倒數幾個開放的；美牛方面，多數國家早已取消牛隻年齡限制，且美國是世界動物衛生組織（OIE）評定為狂牛症風險可忽略國家，因此也是安全的。

根據農委會「美豬美牛進口議題專區」，大多數國家及所有CPTPP國家，例如澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、馬來西亞、香港、越南、日本、韓國等，都已經開放含萊克多巴胺豬肉進口。

陳時中說，未來美豬、美牛開放後，食藥署也會有相關管理的配套措施，除了生鮮食品會做系統性查核，包括查廠、邊境查驗等措施，以掌握屠宰情況以及衛生證明文件，肉品進入台灣市場後也會有稽查計畫。

他強調，在民眾知的權利上，也會全面要求散裝、包裝食品以及小吃店、餐廳等強制標示原產地。

陳時中指出，由於台灣在和美國談判上，頻頻因為美豬、美牛問題卡關，因此蔡總統今天把政策方向訂出來以後，衛福部再接手進行相關程序，希望把握全球經濟重組的時刻，帶著國家經濟往前走。

陳時中也坦言，上次美國衛生部長艾薩來台，大多交流防疫經驗、未來藥物合作等，美方也透露因防疫戰略物資出問題，因此準備重組醫療供應鏈，希望尋求更值得依靠的夥伴，但沒有談論到美豬、美牛開放的問題。

美豬 美牛

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