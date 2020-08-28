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美豬美牛齊鬆綁 醫籲公布風險評估報告護食安

中央社 / 台北28日電

含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛將於明年元旦開放進口。專家表示，萊克多巴胺是瘦肉精的一種，安全性至今仍是未知數，呼籲提供風險評估報告，餐廳、食品標示也應更加完整。

總統蔡英文今天宣布，針對延宕已久的美豬美牛問題，經過這幾年評估，她責成相關部門，在保護國人健康下，依據科學證據、國際標準，訂定美國豬肉萊克多巴胺進口安全容許值，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口。

萊克多巴胺是瘦肉精的一種，最早是美國藥廠研發用來治療人類氣喘的藥物，在臨床試驗階段就宣告失敗，但意外發現可讓動物瘦肉增加、肥肉減少，有助畜牧業節省飼料使用，1999年美國開放萊克多巴胺作為飼料添加劑，但因安全疑慮，台灣於2006年列為禁藥，也禁止含萊克多巴胺的肉品進口。

根據國際食品法典委員會（CODEX）標準，牛肉、豬肉的萊克多巴胺標準是一致的，腎臟標準為90ppb、肝臟40ppb、肌肉及脂肪為10ppb，但台灣僅開放牛肉的肌肉部位容許量為10ppb，其他牛內臟及豬肉均要求零檢出。

前美牛專家會議代表、醫師蘇偉碩表示，國際間對於萊克多巴胺長期食用仍缺乏風險評估及實證安全，2012年國際食品法典委員會訂定萊克多巴胺容許量時，因爭議太大，罕見以表決方式決議，最後支持者以2票之差勝出，顯示支持與反對意見勢均力敵。

蘇偉碩說，即便訂出容許量，萊克多巴胺的安全性仍缺乏科學實證，也有國際研究認為可能對人類精神狀態造成影響，呼籲政府公布風險評估報告。

他強調，萊克多巴胺並不是用於治療動物疾病，而是為了節省飼料支出、增加利潤的藥物，因而衍生出的食安風險為何要由食用者承擔，是全球爭議重點，也擔心對胎兒、嬰幼兒、老人、肝腎疾病等慢性病患者造成食安風險。

台北榮總臨床毒物科主任楊振昌表示，不論豬、牛的肌肉部位殘留量及容許量都較低，風險相對可控，反觀肺臟、腎臟等內臟是殘留量較高的部位，若要開放內臟應有更多風險評估，透過攝食量、殘留量進行推估，餐廳、食品等標示也應更加完整，讓民眾可自行選擇。

不過，楊振昌認為，過去討論開放含萊克多巴胺肉品時，有專家學者指出，吃了含瘦肉精飼料的動物容易出現躁動不安、冒汗、心臟變快等症狀，歐盟也認為有基因毒性的可能性，至今雖無明確證據證實，但仍是一項隱憂。

至於蔡總統提到開放30月齡以上美國牛肉進口，主要涉及狂牛症議題，2009年台美簽訂「台美牛肉議定書」，開放30月齡以下小牛、去除風險物質的牛肉及產品輸台，未來將全面開放至30個月以上牛肉。

高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝表示，過去感染狂牛症的牛隻，大多是吃了含有病牛製成的肉骨粉飼料遭感染，但狂牛症問題爆發以來，世界各國開始關注飼料安全及環境監測，包括牛隻飼料不得含有動物性物質，牛隻屠宰過程把關也比過去更嚴謹，因此國際間早已逐漸鬆綁牛隻年齡規定。

美豬 美牛

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