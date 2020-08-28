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影／開放美豬美牛 蔡總統：符合國家利益及未來戰略發展

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政府突開放美豬美牛 蔡總統：符合戰略意義

台灣醒報 / 記者章文╱台北報導

此一時彼一時？總統蔡英文28日突然召開臨時記者會宣布，政府已經做成關鍵性的決定，要開放美豬美牛進口。蔡總統坦言，民進黨曾在2012年時態度保留，但因為「時空環境改變，使得過去所沒有成就的條件，如今正逐步實現」；蔡總統強調，這是符合國家整體利益及未來戰略發展目標的決定；也是能夠促進台美關係的決定。

承認曾經有所保留

在馬英九執政時期，民進黨曾經大力反對，痛罵馬政府枉顧國民健康開放美牛，並指美牛是「毒牛」、堅持「零驗出」(萊克多巴胺)，民進黨立委們為此曾占據立法院議場主席台5天4夜。蔡英文甚至走上街頭抗爭，這次未經溝通、說服突然開放，被藍營質疑是雙重變準的「雙標黨」。

蔡英文28日回應此事時表示，2012年之前國際上針對萊克多巴胺的含量並沒有規範標準，而美國牛肉也因為狂牛症的問題，曾經引發疑慮，「我們確曾經對含有萊克多巴胺的牛、豬肉進口有所保留。 」她說，在2012年的7月，經由國際標準的制定，以及後續的風險評估，逐漸累積出更多的科學證據。當時在野的民進黨也因此修正了立場。

考量對美經貿關係

蔡總統強調，台灣要成為全球供應鏈重整中的關鍵力量，必須跟世界各經濟體加速連結，台灣是美國重要、且極具關鍵的貿易夥伴，台美企業間也有緊密的合作關係。因為台灣的相關法規，尚未跟國際規範完全接軌，成為台美經濟進一步合作的障礙。

她相信如果台灣能在美豬、美牛的議題上跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點。未來台灣的經貿戰略，可以更靈活、更有力地展開；對於這兩年受到美中貿易衝突及疫情衝擊的產業，特別是傳統產業，這將是一個重要的契機。

盼參與區域貿易協定

蔡總統說，從陳水扁前總統、到馬英九前總統，都對美方做出承諾，要解決關於美牛、美豬的問題。雖然兩位前總統，在當時的時空環境及條件下，做了努力，但也僅能處理部分的問題。 這讓台灣政府解決問題的能力，受到國際的質疑，我們貿易談判的信用，也受到質疑。

針對不開放美豬美牛，蔡總統說，所影響的不只是台美間的經貿關係，甚至包括CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等區域貿易協定的參與，也會讓其他國家抱持疑慮，質疑台灣是否有決心解決困難的貿易問題。

蔡總統表示，美國從國會到企業界，都明確期待，台灣跟美國有更廣泛和深化的經貿往來，甚至對台美BTA都樂觀其成，這是對台灣經貿發展最好的契機。「但是，我們必須要展現面對以及解決問題的決心。」

編一百億「養豬產業基金」

政府將訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。蔡總統承諾，未來政府會做好安全把關，除強化進口肉品的檢疫及查驗，也會落實食品標示規定，清楚標示食品來源國，提供消費者充足的資訊可以選擇。從散裝食品和包裝食品，從零售市場到餐廳，以及便當業者等，未來都必須讓消費者得知完整的食品資訊，來確保食品安全。

蔡總統也提到，現階段國產豬肉的市占率達到九成，競爭力也在持續提升當中，政府將設立一百億元的「養豬產業基金」，確保豬農的收益不會受到影響。

養豬大縣嘉義選出的綠營立委王美惠含蓄的說，政策推動本應多溝通，讓大家能夠了解，但是今天突然把大家找來就宣布，衝擊是難免的。

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美豬 美牛

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