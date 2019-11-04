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台灣LPGA／拚到延長 科達驚險2連霸

2019-11-04 00:29聯合報 記者毛琬婷／新北報導

美國「長腿正妹」科達（中）在台灣裙襬搖搖LPGA奪冠後，與中國信託銀行董事長利明...
美國「長腿正妹」科達（中）在台灣裙襬搖搖LPGA奪冠後，與中國信託銀行董事長利明献（右）和總經理陳佳文合影。 記者余承翰／攝影
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二○一九台灣裙襬搖搖LPGA昨天結束四輪賽事，美國好手科達在延長加賽勝出，以一桿之差驚險蟬聯后座，二度在台灣捧起金盃，抱回冠軍獎金卅三萬美元；台灣選手徐薇淩並列第十九名表現最佳，由中國信託贊助的好手程思嘉並列廿三。

本屆賽事匯集今年五大賽冠軍得主，世界排名前十選手也來了八位，八十一位頂尖女將齊聚台灣競逐后冠，決賽日吸引逾三萬人次觀賽，四天賽事累積逾六萬七千人次進場。

握有三桿領先優勢出發的科達，最終輪心情上演「三溫暖」，從追平到落後，再頂住壓力拚到延長加賽，最終靠著對手關鍵推桿失誤，以一桿之差險勝。

賽後中國信託銀行董事長利明献頒發冠軍支票給科達，並肯定所有參賽選手全力拚戰、成就精彩賽事，過程中展現奮戰不懈、堅持到底的運動家精神；他表示，中國信託很開心能共同參與這場世界級高爾夫盛會，未來將持續支持高爾夫運動、提升選手競爭力，讓台灣高爾夫運動榮耀全球。

中國信託贊助好手程思嘉回台參賽，四輪繳出總桿數二八一桿，她說：「很開心今年能回家參與強度這麼高的比賽，每天打完都有檢討，後兩輪調整推桿、表現回穩，今天第十洞起連三洞抓鳥，顯現成效，自己滿滿意的。」

程思嘉明年將重返LPGA，把這場賽事作為熱身賽，希望明年能保住種子，並參加亞洲系列賽。

中國信託銀行長期以企業力量支持高爾夫運動，每年舉辦中國信託女子公開賽、贊助中國信託女子精英賽及台灣裙襬搖搖LPGA三項賽事，不僅讓民眾在台就能參與國際級賽事，亦為選手打造國際高爾夫競技舞台。

LPGA裙襬搖搖

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