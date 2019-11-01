台灣LPGA／次輪領先 韓女將許美貞盼老公相伴再奪冠

2019-11-01 17:42 中央社 新北1日電



南韓女將許美貞今天在台灣裙襬搖搖LPGA高球賽次輪繳出低於標準6桿的66桿，兩回合共132桿，獨居領先，她表示，今年前2次冠軍老公都有見證，期待能再憑藉老公相伴的好運奪冠。

總獎金220萬美元（約新台幣6763萬元）的2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，今年在林口美麗華鄉村高爾夫俱樂部舉行。

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尋求衛冕的美國女將柯達（Nelly Korda）與南韓女將許美貞，昨天首輪以低於標準6桿的66桿並列領先，不過許美貞次輪表現強勢，今天前6洞就射5鳥，迅速甩開對手，獨居領先，但在第8洞苦吞柏忌，許美貞坦言，後來表現有受到影響。

許美貞今年先是在蘇格蘭女子公開賽封后，終結近5年的冠軍荒，9月底又在印第安納女子錦標賽奪冠，這次在台灣裙襬搖搖LPGA前兩回合，合計打出132桿，暫居榜首，以一桿之差，領先第2名的柯達。

談到今年表現大躍進，許美貞認為，關鍵在於結婚後、有了家庭，老公帶給她的安定感，讓她更有信心、心理踏實，因此表現更好。

許美貞近幾週在外征戰，都有老公陪伴，許美貞透露，今年2次奪冠，老公都在場，並期待這次能憑藉老公相伴的好運，再度拿下冠軍。

除了許美貞外，緊追在後的柯達今天表現依舊穩健，繳出5鳥、零柏忌完美演出，單日繳出低於標準桿5桿的67桿成績單，持續保有尋求衛冕的本錢。