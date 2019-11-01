親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

私菸案轉守為攻 2少校直呼：逃稅的根本是華航

首里城大火一發不可收拾 原因指向沖繩獨有紅漆

運動筆記用我的爽腳換到一個我想要的禮物澳洲超級馬拉松十日賽
健行筆記岳世界-登山好(小)物推薦分享溪頭/山芙蓉之旅
NBA今日最佳灌籃- Gary Harris (11月11日)今日最佳好球- Deandre' Bembry (11月1日)

台灣LPGA／次輪領先 韓女將許美貞盼老公相伴再奪冠

2019-11-01 17:42中央社 新北1日電

南韓女將許美貞今天在台灣裙襬搖搖LPGA高球賽次輪繳出低於標準6桿的66桿，兩回合共132桿，獨居領先，她表示，今年前2次冠軍老公都有見證，期待能再憑藉老公相伴的好運奪冠。

總獎金220萬美元（約新台幣6763萬元）的2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽，今年在林口美麗華鄉村高爾夫俱樂部舉行。

尋求衛冕的美國女將柯達（Nelly Korda）與南韓女將許美貞，昨天首輪以低於標準6桿的66桿並列領先，不過許美貞次輪表現強勢，今天前6洞就射5鳥，迅速甩開對手，獨居領先，但在第8洞苦吞柏忌，許美貞坦言，後來表現有受到影響。

許美貞今年先是在蘇格蘭女子公開賽封后，終結近5年的冠軍荒，9月底又在印第安納女子錦標賽奪冠，這次在台灣裙襬搖搖LPGA前兩回合，合計打出132桿，暫居榜首，以一桿之差，領先第2名的柯達。

談到今年表現大躍進，許美貞認為，關鍵在於結婚後、有了家庭，老公帶給她的安定感，讓她更有信心、心理踏實，因此表現更好。

許美貞近幾週在外征戰，都有老公陪伴，許美貞透露，今年2次奪冠，老公都在場，並期待這次能憑藉老公相伴的好運，再度拿下冠軍。

除了許美貞外，緊追在後的柯達今天表現依舊穩健，繳出5鳥、零柏忌完美演出，單日繳出低於標準桿5桿的67桿成績單，持續保有尋求衛冕的本錢。

LPGA裙襬搖搖

相關新聞

台灣LPGA／次輪侯羽桑延續手感 衝上暫居第二

2019-11-01 11:56

台灣LPGA／老公愛相隨穩軍心 許美貞次輪暫居榜首

2019-11-01 17:28

台灣LPGA／世界前二女將駁火 較實力也拚人氣

2019-11-01 09:47

台灣LPGA／中信扶植新秀 侯羽桑首輪竄出頭

2019-11-01 00:18

台灣LPGA／陳宇茹暫列第12 次輪台將最佳

2019-11-01 17:01

台灣LPGA／許美貞次輪再繳66桿 兩輪總合132桿暫列第一

2019-11-01 16:35

台灣LPGA／陳宇茹抓下7隻小鳥 次輪繳66桿成績

2019-11-01 16:22

台灣LPGA／轉場後遇亂流 侯羽桑次輪並列第18

2019-11-01 16:12

台灣LPGA／陳宇茹次輪66桿個人最佳 排名竄至T12

2019-11-01 16:12

台灣LPGA／體驗國際頂級賽事 台體大運動專業管理學系現場觀賽

2019-11-01 14:33

台灣LPGA／城市科大450名學生 進場為台將加油

2019-10-31 20:59

台灣LPGA／地主希望盧曉晴、徐薇淩 首輪表現平平

2019-10-31 17:52

台灣LPGA／業餘侯羽桑 首輪70桿並列台將最佳

2019-10-31 17:11

台灣LPGA／不畏懼球后 徐薇淩首輪穩紮穩打

2019-10-31 14:30

台灣LPGA／日媒大陣仗 全為了微笑灰姑娘

2019-10-31 14:16

台灣LPGA／視6為幸運數 李晶恩爭生涯第二冠

2019-10-31 10:41

台灣LPGA／走進奇幻旅程 看球還能體驗揮桿

2019-10-31 08:58

台灣LPGA／能與頂尖球員過招 徐薇淩很期待

2019-10-31 00:01

台灣LPGA／配對賽適應場地 徐薇淩期待與高手過招

2019-10-30 19:24

台灣LPGA／崔羅蓮化身教練 親切指導小球員

2019-10-30 12:08

台灣LPGA／裙襬首輪 徐薇淩與球后、科達同組

2019-10-30 11:12

台灣LPGA／選手安抵台灣 長榮航空最大推手

2019-10-30 09:32

台灣LPGA／徐薇淩爭冠 有主場優勢

2019-10-29 23:56
看更多

熱門文章

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

NBA／柯瑞左手骨折 KD：電視上看到很難受

2019-11-01 10:56

NBA／浪花兄弟都倒下 勇士老闆：不接受擺爛

2019-11-01 09:49

NBA／雷納德狂飆38分12籃板 快艇賞馬刺首敗

2019-11-01 14:46

NBA／熱火菜鳥飆分秀 比肩歐尼爾、KD紀錄

2019-11-01 12:00

NBA／前隊友爆衝突 巴特勒：我就知道會被扯進去

2019-11-01 12:32

NBA／心情不受影響 柯瑞扮巴斯光年過萬聖節

2019-11-01 11:54

NBA／浪花兄弟皆傷 勇士後浪在哪？

2019-11-01 00:17

中職／中信兄弟宣布不續約伯納 新教頭未定

2019-11-01 12:14

MLB／告別信都準備好了 柯爾感謝休士頓球迷

2019-11-01 08:04

NBA／唐斯、安比德遭禁賽 灰狼力挺自家球員

2019-11-01 09:36

MLB／5度面臨絕境 國民戰到最後成傳奇

2019-11-01 00:05

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

MLB／達比修執行剩下4年約：小熊讓我很舒服

2019-11-01 08:03

冬盟／林威助明年職務未定：態度拚勁擺第一

2019-10-31 20:26

NBA／英格倫、歐卡佛聯手痛擊金塊 鵜鶘開季首勝

2019-11-01 14:43

日職／郭俊麟明年動向：中職是選項

2019-11-01 00:11

MLB／說到做到 帕拉：下周就去弄鯊魚寶寶刺青

2019-11-01 09:34

WTA年終賽／謝淑薇吞雙打首敗 仍分組第一晉四強

2019-10-31 23:45

12強熱身賽／全場吞13K 中信兄弟1：2不敵古巴

2019-10-31 21:51

12強熱身賽／林威助領軍戰古巴 許基宏扛四棒

2019-10-31 18:44

12強熱身賽／兄弟小輸古巴 小將展現秋訓成果

2019-11-01 00:09

NBA／新秀雙人組表現亮眼 帶動熱火戰績起飛

2019-11-01 14:26

NBA／飆38分退老東家 雷納德：對抗老隊友很有趣

2019-11-01 16:45

莎拉波娃靠邊閃！網球新玉女誕生 Nike簽長約

2019-11-01 14:16

12強熱身賽／勇於對決古巴 林威助肯定投手表現

2019-10-31 22:40

冬盟／兄弟新秀魏碩成 明年當先發先磨練

2019-10-31 19:26

NBA／哈登連6季有單場50分 史上僅次張伯倫

2019-11-01 00:16

MLB／皇家新主帥出爐 前紅雀總教練馬西尼出任

2019-11-01 08:25

小池讓步！東京奧運馬拉松 確定移師札幌舉行

2019-11-01 12:23

NBA／踝傷比預期輕 老鷹楊恩有望下週回歸

2019-11-01 11:10

12強熱身賽／兄弟黃鈞聲蹲捕 被球棒掃到臉部

2019-10-31 19:55

台灣LPGA／視曾雅妮為目標 許淮茜盼成頂尖

2019-11-01 08:41

MLB／國民封王遊行 周日登場

2019-11-01 12:33

冬盟／林威助掌兵符 中職聯隊32選手參戰

2019-11-01 16:50

黑豹旗／左營高中女隊長王薇婷 重組球隊圓夢參賽

2019-11-01 14:47

NBA／向微笑刺客取經 羅斯：他曾擊敗喬丹

2019-11-01 17:26

台灣LPGA／次輪侯羽桑延續手感 衝上暫居第二

2019-11-01 11:56

12強賽／把球打向101 王維中、曾仁和現身棒球公園

2019-11-01 17:49

台灣LPGA／中信扶植新秀 侯羽桑首輪竄出頭

2019-11-01 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top