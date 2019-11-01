親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

25歲長男裸闖IKEA 李興文夫妻氣炸神隱

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

運動筆記用我的爽腳換到一個我想要的禮物澳洲超級馬拉松十日賽
健行筆記溪頭/山芙蓉之旅山女孩風雨衣最強穿搭總整理－六大品牌分享
NBA今日最佳灌籃- Gary Harris (11月11日)今日最佳好球- Deandre' Bembry (11月1日)

台灣LPGA／陳宇茹暫列第12 次輪台將最佳

2019-11-01 17:01中央社 台北1日電

陳宇茹。聯合報系記者余承翰／攝影
陳宇茹。聯合報系記者余承翰／攝影
分享

台灣女將陳宇茹歷經KLPGA次巡賽歷練，回台找回自信心，今天在台灣裙襬搖搖LPGA高球賽次輪，抓7鳥、吞1柏忌，打出低於標準6桿的66桿，兩天以139桿躍升並列第12名。

2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽今天繼續在林口美麗華鄉村高爾夫俱樂部進行第2回合賽事，陳宇茹今年4月在韓國職業女子高爾夫巡迴賽（KLPGA）次級圓夢巡迴賽封后，成為首位奪冠外國選手，但她透露，奪冠後狀況一直不佳，直到回到熟悉的台灣後，覺得信心增加很多，她提到，在南韓很競爭，信心有點被打壓。

陳宇茹昨天打出73桿，今天表現亮眼，一口氣射下7鳥，單日繳出低於標準6桿的66桿。陳宇茹表示：「昨天風比較大，今天風小一點，就可以不用抓那麼多的距離。」

陳宇茹除了滿意次輪表現外，也對於推桿順手感到意外，「希望明天就順順地打，跟今天一樣」。

陳宇茹預計11月5日飛往南韓，為下旬登場的韓巡賽第3關資格考做準備，希望取得正賽資格。

旅美高球女將徐薇淩昨天在第15洞苦吞雙柏忌，今天捕鳥、雪恥成功，單日進帳3鳥，以低於標準3桿的69桿作收，兩回合累計142桿，並列第26名，她表示：「前9洞蠻混亂的，後9洞打得比前9洞好太多，但是推桿進不了。」

徐薇淩透露，後9洞曾連續5洞都有抓鳥的機會，但都沒成功，「感覺速度有點小偏差」。

不過，今天零柏忌的演出，也讓徐薇淩直呼滿意。她認為，今天與昨天感覺差不多，但卻進步4桿，雖然錯失不少抓鳥機會，因此她相信明天表現會更好。

旅美業餘高球女將侯羽桑首輪表現為台將最佳，今天前8洞射4鳥，排名一度衝到並列第2，但在第12至15洞連續吞下柏忌，單日以低於標準1桿的71桿作收，兩回合共141桿，並列第18。

侯羽桑表示，前9洞發揮還不錯，後9洞遇到一些亂流，連續4洞失誤，也讓她直呼可惜，並慶幸最後3洞及時回神，並期待自己明天穩定中求發展。

LPGA裙襬搖搖

相關新聞

台灣LPGA／視曾雅妮為目標 許淮茜盼成頂尖

2019-11-01 08:41

台灣LPGA／次輪侯羽桑延續手感 衝上暫居第二

2019-11-01 11:56

台灣LPGA／世界前二女將駁火 較實力也拚人氣

2019-11-01 09:47

台灣LPGA／中信扶植新秀 侯羽桑首輪竄出頭

2019-11-01 00:18

台灣LPGA／許美貞次輪再繳66桿 兩輪總合132桿暫列第一

2019-11-01 16:35

台灣LPGA／陳宇茹抓下7隻小鳥 次輪繳66桿成績

2019-11-01 16:22

台灣LPGA／轉場後遇亂流 侯羽桑次輪並列第18

2019-11-01 16:12

台灣LPGA／陳宇茹次輪66桿個人最佳 排名竄至T12

2019-11-01 16:12

台灣LPGA／體驗國際頂級賽事 台體大運動專業管理學系現場觀賽

2019-11-01 14:33

台灣LPGA／城市科大450名學生 進場為台將加油

2019-10-31 20:59

台灣LPGA／地主希望盧曉晴、徐薇淩 首輪表現平平

2019-10-31 17:52

台灣LPGA／業餘侯羽桑 首輪70桿並列台將最佳

2019-10-31 17:11

台灣LPGA／不畏懼球后 徐薇淩首輪穩紮穩打

2019-10-31 14:30

台灣LPGA／日媒大陣仗 全為了微笑灰姑娘

2019-10-31 14:16

台灣LPGA／視6為幸運數 李晶恩爭生涯第二冠

2019-10-31 10:41

台灣LPGA／走進奇幻旅程 看球還能體驗揮桿

2019-10-31 08:58

台灣LPGA／能與頂尖球員過招 徐薇淩很期待

2019-10-31 00:01

台灣LPGA／配對賽適應場地 徐薇淩期待與高手過招

2019-10-30 19:24

台灣LPGA／崔羅蓮化身教練 親切指導小球員

2019-10-30 12:08

台灣LPGA／裙襬首輪 徐薇淩與球后、科達同組

2019-10-30 11:12

台灣LPGA／選手安抵台灣 長榮航空最大推手

2019-10-30 09:32

台灣LPGA／徐薇淩爭冠 有主場優勢

2019-10-29 23:56
看更多

熱門文章

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

NBA／柯瑞左手骨折 KD：電視上看到很難受

2019-11-01 10:56

MLB／客隊七戰全勝 葛蘭基：這不太正常

2019-10-31 17:34

NBA／浪花兄弟都倒下 勇士老闆：不接受擺爛

2019-11-01 09:49

NBA／讚哈沃德洗心革面 布萊恩：會帶來很大影響

2019-10-31 18:15

NBA／熱火菜鳥飆分秀 比肩歐尼爾、KD紀錄

2019-11-01 12:00

NBA／雷納德狂飆38分12籃板 快艇賞馬刺首敗

2019-11-01 14:46

NBA／前隊友爆衝突 巴特勒：我就知道會被扯進去

2019-11-01 12:32

NBA／浪花兄弟皆傷 勇士後浪在哪？

2019-11-01 00:17

MLB／告別信都準備好了 柯爾感謝休士頓球迷

2019-11-01 08:04

NBA／心情不受影響 柯瑞扮巴斯光年過萬聖節

2019-11-01 11:54

中職／中信兄弟宣布不續約伯納 新教頭未定

2019-11-01 12:14

NBA／唐斯、安比德遭禁賽 灰狼力挺自家球員

2019-11-01 09:36

MLB／5度面臨絕境 國民戰到最後成傳奇

2019-11-01 00:05

MLB／達比修執行剩下4年約：小熊讓我很舒服

2019-11-01 08:03

冬盟／林威助明年職務未定：態度拚勁擺第一

2019-10-31 20:26

NBA／英格倫、歐卡佛聯手痛擊金塊 鵜鶘開季首勝

2019-11-01 14:43

日職／郭俊麟明年動向：中職是選項

2019-11-01 00:11

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00

MLB／說到做到 帕拉：下周就去弄鯊魚寶寶刺青

2019-11-01 09:34

WTA年終賽／謝淑薇吞雙打首敗 仍分組第一晉四強

2019-10-31 23:45

12強熱身賽／全場吞13K 中信兄弟1：2不敵古巴

2019-10-31 21:51

12強熱身賽／林威助領軍戰古巴 許基宏扛四棒

2019-10-31 18:44

12強熱身賽／兄弟小輸古巴 小將展現秋訓成果

2019-11-01 00:09

中職／伯納是否續約 兄弟領隊：這兩天會有答案

2019-10-31 18:16

中職／林益全、張志豪不提FA 本季人數恐掛零

2019-10-31 17:55

12強熱身賽／勇於對決古巴 林威助肯定投手表現

2019-10-31 22:40

冬盟／兄弟新秀魏碩成 明年當先發先磨練

2019-10-31 19:26

NBA／哈登連6季有單場50分 史上僅次張伯倫

2019-11-01 00:16

莎拉波娃靠邊閃！網球新玉女誕生 Nike簽長約

2019-11-01 14:16

MLB／皇家新主帥出爐 前紅雀總教練馬西尼出任

2019-11-01 08:25

NBA／新秀雙人組表現亮眼 帶動熱火戰績起飛

2019-11-01 14:26

小池讓步！東京奧運馬拉松 確定移師札幌舉行

2019-11-01 12:23

NBA／踝傷比預期輕 老鷹楊恩有望下週回歸

2019-11-01 11:10

12強熱身賽／兄弟黃鈞聲蹲捕 被球棒掃到臉部

2019-10-31 19:55

台灣LPGA／視曾雅妮為目標 許淮茜盼成頂尖

2019-11-01 08:41

MLB／國民封王遊行 周日登場

2019-11-01 12:33

高球╱伍茲總統杯選自己？答案呼之欲出

2019-10-31 17:48

馬拉松／何盡平術後復出拚奧運門票 恩師有期待

2019-10-31 18:10

黑豹旗／左營高中女隊長王薇婷 重組球隊圓夢參賽

2019-11-01 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top