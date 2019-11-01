台灣LPGA／陳宇茹暫列第12 次輪台將最佳

2019-11-01 17:01 中央社 台北1日電



陳宇茹。聯合報系記者余承翰／攝影 分享 facebook

台灣女將陳宇茹歷經KLPGA次巡賽歷練，回台找回自信心，今天在台灣裙襬搖搖LPGA高球賽次輪，抓7鳥、吞1柏忌，打出低於標準6桿的66桿，兩天以139桿躍升並列第12名。

2019台灣裙襬搖搖LPGA高球賽今天繼續在林口美麗華鄉村高爾夫俱樂部進行第2回合賽事，陳宇茹今年4月在韓國職業女子高爾夫巡迴賽（KLPGA）次級圓夢巡迴賽封后，成為首位奪冠外國選手，但她透露，奪冠後狀況一直不佳，直到回到熟悉的台灣後，覺得信心增加很多，她提到，在南韓很競爭，信心有點被打壓。

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陳宇茹昨天打出73桿，今天表現亮眼，一口氣射下7鳥，單日繳出低於標準6桿的66桿。陳宇茹表示：「昨天風比較大，今天風小一點，就可以不用抓那麼多的距離。」

陳宇茹除了滿意次輪表現外，也對於推桿順手感到意外，「希望明天就順順地打，跟今天一樣」。

陳宇茹預計11月5日飛往南韓，為下旬登場的韓巡賽第3關資格考做準備，希望取得正賽資格。

旅美高球女將徐薇淩昨天在第15洞苦吞雙柏忌，今天捕鳥、雪恥成功，單日進帳3鳥，以低於標準3桿的69桿作收，兩回合累計142桿，並列第26名，她表示：「前9洞蠻混亂的，後9洞打得比前9洞好太多，但是推桿進不了。」

徐薇淩透露，後9洞曾連續5洞都有抓鳥的機會，但都沒成功，「感覺速度有點小偏差」。

不過，今天零柏忌的演出，也讓徐薇淩直呼滿意。她認為，今天與昨天感覺差不多，但卻進步4桿，雖然錯失不少抓鳥機會，因此她相信明天表現會更好。

旅美業餘高球女將侯羽桑首輪表現為台將最佳，今天前8洞射4鳥，排名一度衝到並列第2，但在第12至15洞連續吞下柏忌，單日以低於標準1桿的71桿作收，兩回合共141桿，並列第18。

侯羽桑表示，前9洞發揮還不錯，後9洞遇到一些亂流，連續4洞失誤，也讓她直呼可惜，並慶幸最後3洞及時回神，並期待自己明天穩定中求發展。