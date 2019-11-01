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台灣LPGA／體驗國際頂級賽事 台體大運動專業管理學系現場觀賽

2019-11-01 14:33聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

台體大運動事業管理學系70餘名學生到場觀賽，做為學習之旅。 記者王樹衡／攝影
台體大運動事業管理學系70餘名學生到場觀賽，做為學習之旅。 記者王樹衡／攝影
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能在台灣舉辦國際最頂級的LPGA（美巡賽）職業賽事，確實是相當難得的事，因此有國內體育院校特別前來觀摩，體驗感受現場比賽狀況。進入第九年台灣裙襬搖搖LPGA，藉由這場國際賽事，其實培育不少台灣辦理比賽的人才，如何籌劃與接軌大型運動賽事，包括工作人員、志工及工讀生等，都成為台灣體育運動產業的尖兵。

今天台灣裙襬搖搖LPGA第二輪賽事，來自台灣體育運動大學運動事業管理學系70餘名學生，在曾任台北市體育局長的副教授洪嘉文帶領下，上午特別從台中搭車來看比賽，做為學習觀摩之旅，讓學生們見識頂級國際賽事的規格，經由學習之旅，讓學生增長見聞。

LPGA裙襬搖搖

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