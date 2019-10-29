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台灣LPGA／徐薇淩爭冠 有主場優勢

2019-10-29 23:56聯合報 記者曾思儒／新北報導

我國好手徐薇淩（右），與各國好手齊聲說「裙擺搖搖讚」。 記者余承翰／攝影
我國好手徐薇淩（右），與各國好手齊聲說「裙擺搖搖讚」。 記者余承翰／攝影
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二○一九台灣裙襬搖搖ＬＰＧＡ明在林口美麗華高球場點燃戰火，去年以領先者進入第四輪的台灣代表徐薇淩，今年擔負「地主希望」重任，她會以去年經驗做後盾，期待為台灣留下金盃。

徐薇淩昨天以地主代表身分，和尋求衛冕的美國女將科達、今年全日空錦標賽及艾維養錦標賽冠軍高真榮、女子PGA錦標賽冠軍葛林及英國公開賽冠軍渋野日向子出席記者會，今年ＬＰＧＡ兩場打進前十的徐薇淩坦言，不論親友、媒體和自己，都有很高期待，但這些聲音不會放在心上太久，上場就專注每一桿。

徐薇淩分享，體能教練有提醒她，「要帶著去年的經驗，去打每一顆球，不要被球場以外的東西影響太多」；她的優勢在於對美麗華球場熟悉，在賽事還是邀請賽時已參賽，ＬＰＧＡ亞洲站前回台也再到美麗華練球，這次參賽對後九洞有些不同想法，昨天下場練球調整，今天職業業餘配對賽也能繼續修正。

ＬＰＧＡ賽事二○一一年首度登台，今年已是第九年舉辦，本屆特別將「台灣」放到賽事最前頭，希望透過比賽宣傳台灣；裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松昨天透露，裙襬搖搖高爾夫基金會和ＬＰＧＡ已有再合作三年的共識，盼今年能完成決賽日突破五萬入場觀眾的目標，豎立亞洲賽事標竿。

LPGA裙襬搖搖徐薇淩

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