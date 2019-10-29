台灣LPGA／徐薇淩去年冠軍擦肩過 今年帶著經驗打好每一球

2019-10-29 13:44 中央社 新北29日電



我國好手徐薇淩出席開賽記者會。記者余承翰／攝影 分享 facebook 2019台灣裙襬搖搖LPGA將於31日點燃戰火，旅美高球女將徐薇淩去年一度並列領先，最終以第6名作收，她今年背負各界期待捲土重來，期許自己帶著去年經驗去打好每一顆球。

2019台灣裙襬搖搖LPGA將於10月31日至11月3日在美麗華高爾夫鄉村俱樂部登場，今年賽事齊聚5大滿貫賽冠軍。今天開賽記者會也找來全日空錦標賽與愛維養錦標賽冠軍高真榮、女子PGA錦標賽冠軍葛林（HannahGreen）、英國公開賽冠軍涉野日向子以及尋求衛冕的科達（Nelly Korda）與會。徐薇淩除了與眾家好手一同享用珍珠奶茶外，也教其他選手用中文高喊「裙襬搖搖，讚」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

裙襬搖搖高爾夫基金會長王政松致詞時表示，今年是裙襬搖搖高爾夫基金會與LPGA賽事的合約最後一年，而基金會也與LPGA有共識再合作3年，希望能將LPGA在台灣的賽事帶到更高的境界，除了成為台灣最吸引人的一場賽事外，最終目標期待今年決賽日觀眾達到5萬人入場，打破且樹立亞洲LPGA觀眾入場數里程碑。

徐薇淩今年再度參加LPGA裙襬搖搖賽事，去年前3輪結束，仍並列第一，卻在最終輪失守，僅拿下第6名，今年在各界期待下再度挑戰金盃。

徐薇淩分享昨天體能教練曾告訴她的一席話，「要帶著去年經驗，但不要帶著去年包袱」，作為本週參賽的座右銘。她希望帶著去年經驗去打好每一顆球，但不要讓球場以外的東西影響她太多，並期待第4輪可以捧著獎盃。

談到在美麗華高爾夫球場策略，徐薇淩認為，必須有耐心，「有些球場可比較積極進攻，但美麗華不是一個這樣子球場」。

徐薇淩舉例，很多3桿洞伴隨著大型沙坑，加上考量現場起風等因素，「保守打絕對是得分的要素」。