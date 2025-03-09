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台電拋電價調漲3套劇本 童子賢：回歸市場機制也是選項

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
經濟部3月下旬召開電價審議委員會。記者潘俊宏／攝影
經濟部3月下旬召開電價審議委員會。記者潘俊宏／攝影

經濟部3月下旬召開電價審議委員會，預計提出電價調漲方案，台電公司推演三套劇本。和碩集團董事長童子賢今天說，台灣本身不生產能源，地底下不會冒出石油，我國長期享有便宜電價，主要來自政府補貼台電，市場機制也是選擇之一，建議仍要尋找較有效率的方式。

台電公司截至去年底為止，累計虧損新台幣4229億元，為了避免虧損雪球愈滾愈大，近期內部推演三套劇本，最佳情況是總預算覆議案通過，獲得千億撥補無需再做調整。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇認為，台電故意釋出民生電價調漲消息，試圖把責任全部推向在野黨。

民眾黨國家治理學院上午舉行「台灣AI產業與能源政策挑戰與展望」座談會，擔任主講人的童子賢會前受訪時說，台灣本身不生產能源，地底下不會冒出石油，也很少有其他天然資源，例如過去努力推展地熱，現在的占比僅有0.3%，很多能源都仰賴國外進口。

童子賢建議，我國進口的型態有很多種，應該尋找較有效率的能源，才能提供物美價廉的電力，台灣過去享有便宜電價，主要來自政府補貼台電，如果要回歸所謂市場機制，當然也是其中一種選擇，只不過大家也要督促台電，能否用比較有效率的發電方式。

面對媒體追問，搶在覆議案前釋出消息，是否有情勒人民的意味，童子賢聽聞後笑著反問記者，「漲價是否算情勒，這個我沒有研究，你們覺得呢？」自己則是沒有做那麼細緻的研究。

民眾黨主席黃國昌表示，攤開過去10年的營運績效，台電公司大多都有盈餘，只是在最近幾年出現巨幅虧損，重點還是在於國家的能源政策，如果按照民進黨政府的方向，台電根本無法如期達成目標，只會不負責任地繼續用納稅人的錢補貼，民眾黨也不斷呼籲執政黨，不能只是挖東牆補西牆，持續補貼根本無法解決問題。

台電 童子賢 能源政策 電價

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