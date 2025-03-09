電價將審議民生用電喊漲 將調整住宅、小商店用電

經濟部將在3月下旬召開電價審議會，決定4月電價。擬提出電價調漲方案，目標至少是彌補2025年預期虧損約500億元，預期這波將調整住宅、小商店用電，擬鎖定調整用電330度以下單價，預估逾1,500萬戶家庭及小商家全面受影響。

此外，這波電價調整也將上調「空屋」20度底度收費。亦即用電未達20度，仍會以20度計價，目前所收電費低於設置電表、抄表與維護等相關成本約70元，因此台電擬上調底度計收標準，約有151萬戶空屋受影響，惟對台電收入挹注不多。

台電近年因吸收民生電價，已連續三年虧損，截至2024年底累積虧損已達4,229億元，負債比達92.7%；台電預期今年繼續虧損約500億元。另方面，立法院將在本周處理2025年總預算覆議案，政院也表態，將在2025年度編列千億元撥補台電，台電能否獲得撥補，本周內揭曉。

據了解，為避免累虧持續擴大，影響營運，台電內部推演三個劇本因應，最佳情況是總預算覆議案通過，獲得千億撥補，今年內電價無需調整。若千億撥補落空，台電同步規劃電價調整方案，將呈電價審議會討論，由審議會決定。

第一個電價調整方案是確保台電財務不再惡化並加上合理利潤，須彌補800億電費收入，如此一來，民生、產業用電均須調漲，但近年工業電價多次調漲現已超過台電發電成本，若再大幅度牽動工業電價，恐令工界業大反彈。

第二個電價調整方案是以今年不虧損、補足500億電費缺口為目標，此調整方案被認為最可行。調漲對象以民生用戶及小商家為主，估挹注200億到300億元。因台電這波將檢討用電330度以下的單價，估計有逾1,400多萬家庭用戶、近百萬家小商家受影響，亦即電價全面調漲。

依台電資料，現行住宅用電級距共六段，第一段為120度以下、第二段為121至330度，330度以下用戶電價幾乎未曾調漲、甚至調降過，導致現在電價已較20年前低，例如120度以下級距，現每度電價1.68元，僅是發電成本四成，單價比2004年的2.1元還便宜。因為電價是採累進，因此調升330度以下單價，全體家庭及小商家電價都會全面調漲。

此外，相關人士也透露，家庭及小商家調速原則也會採取用愈多、調愈多。例如，用電千度以上住宅調幅有可能上看三成。

但相關入士強調，現在規畫還未到如此細緻，仍有待討論。