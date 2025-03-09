台電擬電價3劇本 恐漲民生店家 逾1500萬戶受影響

經濟部即將在三月下旬召開電價審議會，然而，台電千億元撥補預算能否到位，仍然是關鍵。台電內部推演了三套劇本因應，最好的情況是不漲電價，至於最可行的情況是調漲住宅、小商店用電，預估逾一千五百萬戶家庭及小商家全面受影響。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，台電故意在覆議案前，釋出要漲民生電價的消息，試圖要把電價上漲的責任，全部推向在野黨，選在覆議案前夕來操作電價，根本司馬昭之心路人皆知。

台電近年因吸收民生電價，已連續三年虧損，截至二○二四年底累積虧損已達四二二九億元，預期今年繼續虧損約五百億元。此外，立法院本周將處理二○二五年總預算覆議案，其中包括遭到刪除的千億元撥補台電預算，恐衝擊電價是否調整。

若獲撥補 電價不調整

據了解，為避免累虧持續擴大，台電內部推演三個劇本因應，第一套劇本，是假設台電獲得千億撥補，今年之內電價無需調整。

然而，若千億撥補落空，台電同步規畫電價調整方案，將呈電價審議會討論。所以另兩套劇本的主基調都是調漲電價。

工業電價 已多次調漲

第二套劇本是確保台電財務不再惡化，並加上合理利潤，須彌補八百億電費收入，民生、產業用電均須調漲，但近年工業電價多次調漲，已超過台電發電成本，若再大幅度牽動工業電價，恐令工界業大反彈。

第三套劇本是目前被認為最可行的方案，並以今年不虧損、補足五百億電費缺口為目標，調漲對象以民生用戶及小商家為主，估挹注兩百億到三百億元。因台電這波將檢討用電三百三十度以下的單價，估計有逾一千四百多萬家庭用戶、近百萬家小商家受影響，亦即電價全面調漲。

依台電資料，現行住宅用電級距共六段，第一段為一二○度以下、第二段為一二一至三三○度，三三○度以下用戶電價幾乎未曾調漲、甚至調降過，導致現在電價已較二十年前低，例如一二○度以下級距，現每度電價一點六八元，僅是發電成本四成，單價比二○○四年的二點一元還便宜。因為電價是採累進，因此調升三三○度以下單價，全體家庭及小商家電價都會全面調漲。

商總建議 只撥補這次

身為電價審議委員之一的商總理事長許舒博表示，覆議案能否通過是關鍵，將影響經濟部提出的電價調整內容，建議立法院可以同意這次撥補一千億元，但要求政府畫押「下不為例」，台電以後不可以再跟國庫要補貼。

至於沒有調漲過的三三○度以下級距的電費，近年台電一直喊要漲，許舒博認為，調漲三三○度用電級距電費，受影響最大的是生活比較辛苦的民眾，這些人負擔能力有限，生活壓力會更大，且還得應付四月電價調漲後的通膨。

外界關切台積電等半導體用電大戶是否再次成為電價調漲目標？據了解，因工業用電大戶已多次調漲電價，這波電價暫時傾向按兵不動。