覆議前夕拋出…台電漲價3劇本 藍：情勒百姓

針對台電推演電價三劇本，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，台電故意在覆議案之前，釋出可能要漲民生電價的消息，就是試圖要把電價上漲的責任，全部推向在野黨，選在覆議案前夕來操作電價，根本司馬昭之心路人皆知，就要為大罷免加溫，把電價當成罷免的工具。

王鴻薇說，台電虧損成這樣，像無底洞一樣，在於錯誤的能源政策；相對地，像雲豹這種「綠友友」的綠能公司，就可以發大財、賺大錢，難怪大家講說「台電跌倒，雲豹賺飽」。如果無止境的拿納稅人的錢來撥補台電，只是遂了「綠友友」的心願。

王鴻薇表示，經濟部長郭智輝已經搖搖欲墜，包括唐氏症失言的問題，以及對台積電沒辦法完全掌握，結果現在民進黨還用台電來情勒老百姓，綁架老百姓。

國民黨立委賴士葆表示，在總預算覆議案表決前夕，台電突然丟出有關電價要漲價的消息，很明顯是政治操作，就是給在野立委壓力，讓全民將漲電價的壓力歸咎於在野立委，不管台電採取哪一套劇本，都是從這個角度去思考。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，台電推演的三種版本都是開錯藥方，不改善自己錯誤，只想漲人民電價。這次漲完電價，或拿人民納稅錢再撥補，台電的虧損還是會繼續擴大。

張啓楷表示，他在總質詢已提出不用漲電價的三大解方，首先加速、加大賣出台電購買的綠電，給急著要買綠電的企業，台電一年可增加五百多億；其次風電業者違約的履約保證金應依法扣減，光雲林允能風場該罰未罰的金額就上看四百億；第三延役核三廠二號機、重起核三廠一號機和核二廠兩部機組，一年可增加七百六十七億元以上。

張啓楷說，採用這三大解方，根本不用漲電價或撥補，希望政府先找尋台電開源節流方法，不要一直漲電價，導致物價上漲。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲在野讓總預算覆議案通過，台電就能獲一千億元撥補。