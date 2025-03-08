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台電擬全面調漲民生用電 張啓楷提「降電價」三大解方

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷指出，台電推演的版本都是開錯藥方，不改善自己錯誤，只想漲人民電價。圖／報系資料照
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷指出，台電推演的版本都是開錯藥方，不改善自己錯誤，只想漲人民電價。圖／報系資料照

台電因考量能否順利撥補仍存在變數，內部考量若要讓今年不再擴大虧損，民生用電恐須全面調漲。對此，民眾黨立院黨團副總召、經濟委員會立委張啓楷說，台電推演的版本都是開錯藥方，不改善自己錯誤，只想漲人民電價。他提出不用漲電價的三大解方，說甚至可像馬英九政府電價連三降。

張啓楷表示，這次漲完電價，或拿人民納稅錢再撥補，台電的虧損還是會繼續擴大。他說，先前總質詢已提出不用漲電價的三大解方，首先加速、加大賣出台電購買的綠電，給急著要買綠電的企業，台電一年可增加500多億；其次風電業者違約的履約保證金應依法扣減，光雲林允能風場該罰未罰的金額就上看400億；第三延役核三廠二號機、重起核三廠一號機和核二廠兩部機組，一年可增加767億元以上。

張啓楷指出，「只要採用這三大解方，根本不用漲電價或撥補，甚至可以像馬英九政府最後三年電價連三降」，希望政府是先反省自己，找尋台電開源節流的有效方法，不要一直漲電價，引起民怨，導致物價上漲衝擊民生和經濟。

張啓楷說，過去三年台電已撥補3次，拿了人民納稅錢3千萬，且漲了5次電價，結果虧損越補越大洞，原因是政府錯誤能源政策，停了核電，造成一年發電成本增加近一千億的大黑洞，另外用超過國際價格高出很多的價格購買綠電，一年又多花近6百億元，導致撥補和漲價根本根本解決不了問題。

張啓楷強調，民眾黨不會同意再撥補一千億把人民納稅錢拿去給台電打水漂，也不同意再漲電價，希望政府採用三大解方、開源節流解決問台電困境。

台電 張啓楷 電價

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