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覆議前夕台電突拋三劇本 王鴻薇：把電價當罷免工具

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院11日將處理今年度中央政府總預算案覆議案，媒體報導稱台電內部擬定三套劇本，若總預算案覆議成功則不須漲電價，其他兩套均調漲民生電價。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，台電根本司馬昭之心，就要為大罷免加溫，把電價當成罷免的工具。圖／聯合報系資料照片
立法院11日將處理今年度中央政府總預算案覆議案，媒體報導稱台電內部擬定三套劇本，若總預算案覆議成功則不須漲電價，其他兩套均調漲民生電價。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，台電根本司馬昭之心，就要為大罷免加溫，把電價當成罷免的工具。圖／聯合報系資料照片

立法院11日將處理今年度中央政府總預算案覆議案，媒體報導稱台電內部擬定三套劇本，若總預算案覆議成功則不須漲電價，其他兩套均調漲民生電價。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，台電根本司馬昭之心，就要為大罷免加溫，把電價當成罷免的工具。

中央社報導稱，台電內部擬定三套劇本，一、最佳情況是總預算覆議案通過，獲得千億撥補，電價即無需作調整；二、民生、產業用電均須調漲；三、調漲對象以民生用戶及用電「特大戶」為主。

王鴻薇表示，台電故意在覆議案之前，釋出可能要漲民生電價的消息，試圖要把電價上漲的責任，全部推向在野黨，選在覆議案前夕來操作電價，司馬昭之心路人皆知，為大罷免加溫，把電價當成罷免的工具。

王鴻薇說，為什麼台電虧損成這樣，像無底洞一樣，一直要用納稅人的錢去撥補？在於錯誤的能源政策；相對地，像雲豹這種「綠友友」的綠能公司，就可以發大財、賺大錢，難怪大家講說「台電跌倒，雲豹賺飽」。如果無止境的拿納稅人的錢來撥補台電，只是遂了「綠友友」的心願。

王鴻薇感嘆，經濟部長郭智輝已經搖搖欲墜，包括唐氏症失言的問題，以及對台積電沒有辦法完全掌握，結果現在民進黨還用台電來情勒老百姓，綁架老百姓。

國民黨立委賴士葆表示，在總預算覆議案表決前夕，台電突然丟出有關於電價要漲價的消息，很明顯是政治操作，就是給在野立委壓力，讓全民將漲電價的壓力歸咎於在野立委，這種司馬昭之心路人皆知，所以不管台電採取哪一套劇本，都是從這個角度去思考。

賴士葆說，老百姓更想知道的是，現在全世界都是減碳不減核，反而增加核電廠，也增加和核電設備的使用年限，所以行政院應該要認真思考是否重啟核電廠，來減少台電的虧本，以達到全民不希望漲電價的心聲，這才是正道。

台電 覆議案 電價

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