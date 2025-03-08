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批左手要撥補右手漲電價 廖偉翔：台電空汙、火警更引反感

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台電核三廠及台中火力發電廠區接連傳出工地火警，行政院長卓榮泰要求經濟部、台電確實督導究責。圖／消防署台中港務消防隊提供
台電核三廠及台中火力發電廠區接連傳出工地火警，行政院長卓榮泰要求經濟部、台電確實督導究責。圖／消防署台中港務消防隊提供

中火新建燃氣機組工程爆火警，國民黨立委廖偉翔今日質疑台電螺絲鬆了。他認為，台電應針對供電安全穩定、中火擴建機組的狀況、未來要漲多少電價，赴立法院進行專案報告。

廖偉翔說，台電核三廠火警後才過一天，台中中火新建的燃氣機組相關工程又爆發火警，且周遭的居民還聞到臭味蔓延，讓人不得不質疑台電是否螺絲鬆了，對於供電的穩定、施工的安全的把關，是否出現問題。

廖偉翔表示，目前經濟部要在中火新增燃氣機組，「增四拆二」的規畫，導致中火將進一步擴建。增加碳排、加重空汙的做法，已經引起台中民眾反感，增建的燃氣機組相關工程還爆發火警，更會讓地方感到不安全，反感加劇。

廖偉翔指出，台中人被犧牲後，台電依然虧損連連，這三年台電左手跟政府拿5000億撥補，右手漲人民電價，三年漲了四次，漲幅高達42.9%，未來還很可能繼續調漲，讓民眾對於政府的能源政策完全失去信心。

廖偉翔強調，台電應該針對供電安全以及穩定，甚至中火擴建機組的狀況，以及未來到底還要漲多少電價，向立法院做出完整的專案報告，否則民眾也難以安心。

中火 台電 廖偉翔

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