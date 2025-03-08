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電價方案3劇本推演 若未獲千億撥補民生用電擬全面漲

中央社／ 台北8日電
台電。聯合報系資料照
台電。聯合報系資料照

電價會前會將在近期舉行，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億預算撥補即可不漲電價，但考量是否能順利撥補仍存在變數，折衷之下，台電內部規劃，若要讓今年不再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲。

其中，過去20年幾乎沒漲反降的330度以下級距電價，擬恢復到2004年水準，換算調幅約25%。

台電近年因吸收民生電價，截至去年底累積虧損已達新台幣4229億元。為避免虧損雪球愈滾愈大，台電內部推演3個劇本，最佳情況是總預算覆議案通過，獲得千億撥補，電價即無需作調整。

第2個劇本是，若要確保台電財務不再惡化並加上合理利潤，須增加800億電費，如此民生、產業用電均須調漲，但中小企業景氣回春不如預期，台電內部認為，調漲電價恐引來反彈。

第3個劇本是，以今年不再擴大虧損，補足500億電費缺口為目標，調漲對象以民生用戶為主，估挹注200到300億元；產業用戶則鎖定用電「特大戶」以及資料中心，預計可增加100億電費收入。

其中，民生用電包含住宅與小商店，台電內部研議合併330度以下用電級距，並將該級距電價恢復到2004年水準，換算電價調幅約25%。

相關人士解釋，現行住宅用電級距共6段，第1段為120度以下、第2段為121至330度，各國採用累進電價是為了照顧弱勢並鼓勵用戶節電，然而，330度以下用戶電價幾乎未曾調漲、甚至調降過，導致現在電價已較20年前低，最低級距120度以下每度電價僅占成本4成，不像過去至少還有8成多，「最根本方式是漲這塊」。

由於電價級距是累進，全體1360萬戶住宅用戶都會受到影響。

至於用電330度以上住宅、小商店電價也會調漲，用電千度以上住宅調幅達3成，但這部分用戶以豪宅為主，應不至於影響一般家庭用電。

另一方面，台電目前以每月20度做為「底度」，若用戶用電未達20度，仍會以20度計價，戶數約151萬戶，多為空屋，所收電費低於設置電表、抄錶與維護等相關成本（約70元），因此台電擬上調底度計收標準。

此外，台電去年10月針對用電衰退的產業維持凍漲、調幅減半的優惠措施，若恢復正常電價可挹注近100億元。

不過，儘管去年整體產業用電量較前一年增加20到30億度，但除半導體一支獨秀，機械製造、金屬加工業、塑化等表現仍疲弱，且要考量民生相關產業對物價影響，台電會將各業別實際用電情況供電價審議委員參考。

台電 電價 電費

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