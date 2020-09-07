韓國瑜復出選台北市長？ 網分析1點「完勝蔣萬安」

國民黨今（7）日舉行第20屆第4次中評會，中評委林竹松提案建議黨中央「超前部署」2022、2024選戰，應採「徵召」方式避免再發生內鬥，以韓國瑜、朱立倫兩位黨內同志最具實力。國民黨立委蔣萬安先前「被表態」參選台北市長，PTT網友分析前高雄市長韓國瑜與蔣萬安兩人政壇經歷，得出「任何方面，韓國瑜都完勝蔣萬安，更適合台北市長」結論。

PTT有一位發文者分析，蔣萬安的優勢在可以拉攏中間選民，但台北市長要初選，由國民黨支持者投票，非國民黨支持者一般不會參與初選民調，所以韓國瑜初選獲勝機率比較高，並結論「兩個人都不錯啦，但市政熟悉度為考量，我會支持韓國瑜」。

隨即有另一位網友回應其文章，「蔣萬安唯一的資歷就是立法委員，而且還是從2016年開始，除了姓蔣之外，完全沒有行政資歷」，對比韓國瑜從1990年當選台北縣議員，1993年當選立法委員連任3屆，也當過中和市的副市長、台北農產總經理、國民黨高雄市黨部主委以及高雄市長，他也認為「任何方面，韓國瑜都完勝蔣萬安，更適合台北市長，高下立判」。

其他網友紛紛認同回應，「初選韓會屌打蔣是真的」、「看來韓總真的比較好」、「國瑜和萬安，總有一個人要選總統，另一個就選台北」；不過也有人說「初選投票方式也很老套，當初郭台銘就是這樣被搞掉」。