中評委挺江啟臣連任主席 建議2024徵召韓國瑜、朱立倫

國民黨上午舉行第二十屆第四次中評會，中評委林竹松提案建議黨中央「超前部署」2022、2024選戰戰略，對於總統、副總統人選應採「徵召」方式，避免再發生內鬥分裂。他也直接點名前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜最具實力，有望打敗民進黨可能人選的副總統賴清德和桃園市長鄭文燦，盼兩人以不計較正、副位的決心搭檔，接受黨中央的徵召拚勝選。

林竹松表示，2018年民進黨在九合一選舉大敗，但蔡總統卻能以反送中、親美抗中、恐中，「既簡單又毒又辣的角色」再次打贏選戰，取得完全執政，接著又成功發動高雄市民罷韓以及高雄補選，奪回執政權三連勝的優勢，民進黨完全執政於中央，五院全部在握，檢調軍警聽命，媒體通路十足，網軍強悍無比，資源調度順暢等之優勢，積極在布局2022年九合一及2024年總統立委選舉戰略，勢必要光復2018年失土，力拼繼續完全執政的優勢。

林竹松說，反觀國民黨在立院是少數，黨產被查封，媒體早退出，網軍沒錢養，資源缺乏等劣勢。因此國民黨不能以現在擁有14個縣市而自滿和掉以輕心，黨中央應積極鼓勵和協助各執政縣市拚出最好的政績，急需「超前布局」，早日提名各地縣市長人選，取得連任成功。

林竹松也建議，總統、副總統應採用「徵召」方式，以免再發生內鬥分裂，以利未來成功打贏勝仗，重新奪回執政權。他在辦法中指出，2024國民黨總統人選，以韓國瑜、朱立倫兩位黨內同志最具實力，也才有機會和能力打敗民進黨可能人選的賴清德和鄭文燦。

林竹松說，韓國瑜、朱立倫兩位皆有傑出的學經歷、輝煌的選戰戰績和兩次難得的失敗經驗，與民進黨的可能參選人賴清德和鄭文燦學經歷和選戰戰績比較，都有過之而無不及，韓更是賴清德所稱讚的「百年難得一見政治奇才」。因此，他認為兩人絕對是國民黨在民國113 年參選總統、副總統的不二人選。

林竹松也提醒，只要韓國瑜、朱立倫放棄個人主觀的追求，不計較正、副位的決心，誠心誠意的搭檔，接受黨中央的徵召，同心協力的拚選，肯定足以打敗賴清德和鄭文燦。他建議黨中央要積極、早日鼓勵和徵召韓、朱兩位，以黨的東山再起、奪回執政權之大義為念，以利國民黨奪回執政權。

在縣市長方面，林竹松認為在六都方面，台北市應該徵召人氣王、現任立委蔣萬安，將有望擊敗民進黨可能人選的基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君和衛福部長陳時中。而新北市長侯友宜政績卓越，具有高支持度和高聲望，台中市長盧秀燕，持續主打「中火」後，支持度一直在上升，兩人再次披掛上陣，拚連任應是成功在望。

其他三都，林竹松表示，要遴選出能與台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、以及被點名可能參選桃園市長的新竹市長林智堅力拼的人選，除非出奇招，否則嬴面不大，但只要少輸就是嬴。國民黨在六都只要嬴三都就是大嬴，因有首都的台北市，有全國最大都的新北市和文化大都的台中市。

他也呼籲國民黨黨內同志一致支持江啟臣做好做滿主席任期工作，還要支持他再連任下屆四年黨主席，他讚江啟臣有魄力，可以開創新局。並提醒過去有傷過國民黨形象，害國民黨在九合一和總統立委大選輸到脫褲子的同志，千萬不要再出來參選總統和黨主席，以免傷害國民黨的生存和發展。