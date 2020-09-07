快訊

直播／新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

大溪漁港釣客落海4人無生命跡象 獲救者還原當時情況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中評委挺江啟臣連任主席 建議2024徵召韓國瑜、朱立倫

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨上午舉行第二十屆第四次中評會，中評委林竹松提案建議黨中央「超前部署」2022、2024選戰戰略，徵召前主席朱立倫（左）、高雄市前市長韓國瑜（右）搭檔，並支持國民黨主席江啟臣（中）連任。 本報資料照片
國民黨上午舉行第二十屆第四次中評會，中評委林竹松提案建議黨中央「超前部署」2022、2024選戰戰略，徵召前主席朱立倫（左）、高雄市前市長韓國瑜（右）搭檔，並支持國民黨主席江啟臣（中）連任。 本報資料照片

國民黨上午舉行第二十屆第四次中評會，中評委林竹松提案建議黨中央「超前部署」2022、2024選戰戰略，對於總統、副總統人選應採「徵召」方式，避免再發生內鬥分裂。他也直接點名前主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜最具實力，有望打敗民進黨可能人選的副總統賴清德和桃園市長鄭文燦，盼兩人以不計較正、副位的決心搭檔，接受黨中央的徵召拚勝選。

林竹松表示，2018年民進黨在九合一選舉大敗，但蔡總統卻能以反送中、親美抗中、恐中，「既簡單又毒又辣的角色」再次打贏選戰，取得完全執政，接著又成功發動高雄市民罷韓以及高雄補選，奪回執政權三連勝的優勢，民進黨完全執政於中央，五院全部在握，檢調軍警聽命，媒體通路十足，網軍強悍無比，資源調度順暢等之優勢，積極在布局2022年九合一及2024年總統立委選舉戰略，勢必要光復2018年失土，力拼繼續完全執政的優勢。

林竹松說，反觀國民黨在立院是少數，黨產被查封，媒體早退出，網軍沒錢養，資源缺乏等劣勢。因此國民黨不能以現在擁有14個縣市而自滿和掉以輕心，黨中央應積極鼓勵和協助各執政縣市拚出最好的政績，急需「超前布局」，早日提名各地縣市長人選，取得連任成功。

林竹松也建議，總統、副總統應採用「徵召」方式，以免再發生內鬥分裂，以利未來成功打贏勝仗，重新奪回執政權。他在辦法中指出，2024國民黨總統人選，以韓國瑜、朱立倫兩位黨內同志最具實力，也才有機會和能力打敗民進黨可能人選的賴清德和鄭文燦。

林竹松說，韓國瑜、朱立倫兩位皆有傑出的學經歷、輝煌的選戰戰績和兩次難得的失敗經驗，與民進黨的可能參選人賴清德和鄭文燦學經歷和選戰戰績比較，都有過之而無不及，韓更是賴清德所稱讚的「百年難得一見政治奇才」。因此，他認為兩人絕對是國民黨在民國113 年參選總統、副總統的不二人選。

林竹松也提醒，只要韓國瑜、朱立倫放棄個人主觀的追求，不計較正、副位的決心，誠心誠意的搭檔，接受黨中央的徵召，同心協力的拚選，肯定足以打敗賴清德和鄭文燦。他建議黨中央要積極、早日鼓勵和徵召韓、朱兩位，以黨的東山再起、奪回執政權之大義為念，以利國民黨奪回執政權。

在縣市長方面，林竹松認為在六都方面，台北市應該徵召人氣王、現任立委蔣萬安，將有望擊敗民進黨可能人選的基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君和衛福部長陳時中。而新北市長侯友宜政績卓越，具有高支持度和高聲望，台中市長盧秀燕，持續主打「中火」後，支持度一直在上升，兩人再次披掛上陣，拚連任應是成功在望。

其他三都，林竹松表示，要遴選出能與台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、以及被點名可能參選桃園市長的新竹市長林智堅力拼的人選，除非出奇招，否則嬴面不大，但只要少輸就是嬴。國民黨在六都只要嬴三都就是大嬴，因有首都的台北市，有全國最大都的新北市和文化大都的台中市。

他也呼籲國民黨黨內同志一致支持江啟臣做好做滿主席任期工作，還要支持他再連任下屆四年黨主席，他讚江啟臣有魄力，可以開創新局。並提醒過去有傷過國民黨形象，害國民黨在九合一和總統立委大選輸到脫褲子的同志，千萬不要再出來參選總統和黨主席，以免傷害國民黨的生存和發展。

國民黨 韓國瑜

延伸閱讀

江啟臣：故宮國寶還給國民黨是黨代表個人的意見

全代會便當被嫌寒酸 江啟臣：國民黨不會打腫臉充胖子

黨代表要求故宮國寶還給國民黨 江啟臣：沒討論這件事

未出席全代會！韓國瑜行蹤曝光 合體三位前副市長

相關新聞

中評委挺江啟臣連任主席 建議2024徵召韓國瑜、朱立倫

國民黨上午舉行第二十屆第四次中評會，中評委林竹松提案建議黨中央「超前部署」2022、2024選戰戰略，對於總統、副總統人...

影／故宮收入歸國民黨？陳柏惟酸：那我用1元跟你換4萬

中國國民黨昨(6)日召開全代會，主張當年國民黨從中國帶故宮文物來到台灣，門票收入應歸國民黨所有。對此，台灣基進立委陳柏惟...

國民黨收回故宮國寶？蘇貞昌：屬於2300萬人

新竹縣新埔褒忠義民廟今天舉行義民祭大典，行政院長蘇貞昌到場參與，對於國民黨有黨代表昨天在全代會上主張收回故宮國寶，蘇貞昌...

國民黨不離九二共識 侯友宜：國民黨做的決定我都尊重

國民黨昨在國父紀念館舉辦第20屆第4次全國代表大會，在外界關注的兩岸論述改革結論，最終定調為延續以中華民國憲法為基礎的「...

黨內路線之爭 國民黨中評委籲立委力阻廢考監修憲案

國民黨前主席洪秀柱昨天偕同黨代表在全代會提出「護憲保台決議文」，雖然最後未表決送交中常會研處，但也掀起黨內對於廢考監的路...

江啟臣：改革無法躁進 但絕對不能停止

國民黨上午舉行第二十屆中評會第四次會議。國民黨主席江啟臣致詞時表示，在黨處境艱難的此刻，中評會的叮嚀以及寶貴的建議，不但...

江啟臣：故宮國寶還給國民黨是黨代表個人的意見

國民黨主席江啟臣上午出席「國民黨第二十屆中央評議委員第四次會議」時受訪，對於是否與大陸進行「海峽論壇」一事表示，黨中央還...

全代會便當被嫌寒酸 江啟臣：國民黨不會打腫臉充胖子

國民黨全代會昨天特別準備排骨便當，象徵反瘦肉精美豬、支持台灣豬，不過卻有黨代表抱怨便當縮水，有點寒酸。黨主席江啟臣上午受...

黨代表要求故宮國寶還給國民黨 江啟臣：沒討論這件事

國民黨上午舉行第二十屆中央評議委員第四次會議。黨主席江啟臣上午受訪，被問到昨天全代會，黨代表陳麗旭發言時指政府應該把故宮...

【總編開箱】谷底的國民黨，還找不到藍天的太陽

接掌國民黨以來，國民黨主席江啟臣一再遭到內外交襲的嚴酷考驗，黨內改革方案也始終有雜音，跌跌撞撞，總算在國民黨全代會通過兩岸主張與「一章四法」黨改革方案。

國民黨全代會 江啟臣拋「願景台灣2030」

國民黨昨天召開全代會，通過包括「基於中華民國憲法的九二共識」等八大主張的兩岸政策報告，以及黨務革新方案，完成「一章四法」...

藍定調 憲法是穩定兩岸關係磐石

國民黨全代會昨通過兩岸政策報告，除了「基於中華民國憲法的九二共識」等八大主張外，在前言的論述部分，強調在兩岸持續交往的對...

熱門新聞

未出席全代會！韓國瑜行蹤曝光 合體三位前副市長

萊豬禁入校園午餐？陳保基：美國可能不埋單

蔡英文開放進口美豬牛 孫大千：逼著人人拿銀針測試

影／海關查扣偽標MIT口罩 還有其他國家隊入列

全代會便當被嫌寒酸 江啟臣：國民黨不會打腫臉充胖子

接受日本委託 海巡艦遠赴吐瓦魯協助受困日僑撤離抵台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。