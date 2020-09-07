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影／故宮收入歸國民黨？陳柏惟酸：那我用1元跟你換4萬

聯合報 / 記者賴韻如／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟表示，無法理解故宮門票費用要還給國民黨一說。圖／翻攝自3Q陳柏惟臉書
台灣基進立委陳柏惟表示，無法理解故宮門票費用要還給國民黨一說。圖／翻攝自3Q陳柏惟臉書

中國國民黨昨(6)日召開全代會，主張當年國民黨從中國帶故宮文物來到台灣，門票收入應歸國民黨所有。對此，台灣基進立委陳柏惟表示，如果國民黨能接受大家用1元跟他們換4萬元，那這樣他願意補助1人350元的門票費用還給國民黨；全台灣唯一有資格爭取這些文物的人是「愛新覺羅．溥聰（金溥聰）」。

基進黨立委陳柏惟6日在臉書上用台語發布影片指出，國民黨對歷史沒做功課，他可以替國民黨解惑。故宮文物是由南京臨時政府孫中山及北洋政府袁世凱協商談判，當時依清室優待條件，將文物存放置紫禁城收藏，直到馮玉祥推翻北洋政府後，這些文物才被帶出去，所以全台灣唯一最有資格跟政府爭取這些文物的人是「愛新覺羅．溥聰（金溥聰）」，陳柏惟建議國民黨可以邀請金溥聰來協助向政府討看看。

陳柏惟強調，國民黨長期侵占台灣土地跟人民的財產，已經是不只高達數億、數兆的事情，如果國民黨可以接受現代人拿1元跟他們換取4萬元，那這樣他可以補助1人350元的門票費用還給國民黨，這樣比較公平。

國民黨昨(6)日在全代會上宣稱「國民黨是上帝給中華民國的禮物」，陳柏惟痛批，「腦袋撞到的」是中國國民黨，中國國民黨其實是「上帝給台灣人民的考驗」，直到他們從政治舞台上被剔除，台灣才有光明的一天。

國民黨 文物 陳柏惟

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