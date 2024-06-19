回響／小燈泡案8年了 雙北補社安網漏洞

本報昨天報導，小燈泡案後至今8年，社會安全網補洞路迢迢，小燈泡母親、時代力量黨主席王婉諭昨感謝聯合報報導，並直言政府在跨部會橫向聯繫部分，仍有許多需要補足之處。北市社會局昨指出，因薪資及工作內容導致畢業生願意當社工意願低，盼中央能增加補助，新北衛生局也承諾補實各類人員。

「8年了，我仍然是王婉諭，也是小燈泡的媽媽。」王婉諭昨表示，至今仍會在夜深人靜片刻，不斷回顧過去，問自己為什麼社會的改變，仍需透過一件件悲劇與淚水來促成？她也會害怕一切是透過悲劇也無法改變，於是她拚盡全力，無論是推動法律或政策改革，「這也是我思念她的方式」。

王婉諭表示，政府機關在跨部會橫向聯繫，仍然有許多需要補足的地方，「只有一切串聯起來後，我們才能緊緊地接住正在墜落的他們」。

專家認為，應將社工缺口補足，才能有效補社安網，北市社會局社工科長邱慶雄說，現今社工確實難找，希望中央除了加強宣導，也利用就業博覽會、人物分享加深學生就業意願，希望社工薪資中央能夠補助多一點，讓地方政府可以有更多經費，提升社工整體待遇。

邱慶雄直言，補足社安網缺口，更重要的是社政及衛政結合需要更加緊密，以往個案都是雙方各自走流程，公文跑完後，可能1個多月都已過去；未來包含心衛中心、社福中心如果發現問題個案，雙方可直接電話聯繫，即時處理，讓個案可以得到即時的關懷與醫治。

新北市衛生局也說，新北建跨局處機制，依行為人表現以社會秩序維護法、社會救助法、精神衛生法等處理，今年1至4月社區滋擾通報1930案，其中1418件、73.5%護送就醫。依社安網計畫設立社福中心、心衛中心，會補實各職類專業人員，精進前端預防及危機處理，強化社區支持服務。