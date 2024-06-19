聽新聞
test
0:00 / 0:00

回響／小燈泡案8年了 雙北補社安網漏洞

聯合報／ 記者張曼蘋洪子凱／連線報導
「精神衛生法」大翻修後將於年底上路，專家認為，社工不足仍是痛點，應將缺口補足才能有效補破網。北市社會局坦言，因薪資及工作內容導致畢業生願意當社工意願低，盼中央能增加地方補助，提升社工待遇。圖／取自台北市社會工作人員職業工會臉書
「精神衛生法」大翻修後將於年底上路，專家認為，社工不足仍是痛點，應將缺口補足才能有效補破網。北市社會局坦言，因薪資及工作內容導致畢業生願意當社工意願低，盼中央能增加地方補助，提升社工待遇。圖／取自台北市社會工作人員職業工會臉書

本報昨天報導，小燈泡案後至今8年，社會安全網補洞路迢迢，小燈泡母親、時代力量黨主席王婉諭昨感謝聯合報報導，並直言政府在跨部會橫向聯繫部分，仍有許多需要補足之處。北市社會局昨指出，因薪資及工作內容導致畢業生願意當社工意願低，盼中央能增加補助，新北衛生局也承諾補實各類人員。

「8年了，我仍然是王婉諭，也是小燈泡的媽媽。」王婉諭昨表示，至今仍會在夜深人靜片刻，不斷回顧過去，問自己為什麼社會的改變，仍需透過一件件悲劇與淚水來促成？她也會害怕一切是透過悲劇也無法改變，於是她拚盡全力，無論是推動法律或政策改革，「這也是我思念她的方式」。

王婉諭表示，政府機關在跨部會橫向聯繫，仍然有許多需要補足的地方，「只有一切串聯起來後，我們才能緊緊地接住正在墜落的他們」。

專家認為，應將社工缺口補足，才能有效補社安網，北市社會局社工科長邱慶雄說，現今社工確實難找，希望中央除了加強宣導，也利用就業博覽會、人物分享加深學生就業意願，希望社工薪資中央能夠補助多一點，讓地方政府可以有更多經費，提升社工整體待遇。

邱慶雄直言，補足社安網缺口，更重要的是社政及衛政結合需要更加緊密，以往個案都是雙方各自走流程，公文跑完後，可能1個多月都已過去；未來包含心衛中心、社福中心如果發現問題個案，雙方可直接電話聯繫，即時處理，讓個案可以得到即時的關懷與醫治。

新北市衛生局也說，新北建跨局處機制，依行為人表現以社會秩序維護法、社會救助法、精神衛生法等處理，今年1至4月社區滋擾通報1930案，其中1418件、73.5%護送就醫。依社安網計畫設立社福中心、心衛中心，會補實各職類專業人員，精進前端預防及危機處理，強化社區支持服務。

小燈泡 時代力量 王婉諭 社工 衛生局

延伸閱讀

回響／發文感謝專訪 王婉諭：拚全力是思念小燈泡方式

專家指社工補足才能補社安破網 北市社會局：盼中央增補助提升待遇

蔡英文「小燈泡卡片」承諾做了沒？王婉諭：沒全力做

首公開「對話」小燈泡 王婉諭：巨大傷痛會跟著一輩子

相關新聞

回響／小燈泡案8年了 雙北補社安網漏洞

本報昨天報導，小燈泡案後至今8年，社會安全網補洞路迢迢，小燈泡母親、時代力量黨主席王婉諭昨感謝聯合報報導，並直言政府在跨...

回響／發文感謝專訪 王婉諭：拚全力是思念小燈泡方式

本報昨報導，小燈泡案後至今8年，社會安全網補洞路迢迢，小燈泡母親、時代力量黨主席王婉諭今感謝聯合報報，表示「八年了，我仍...

專家指社工補足才能補社安破網 北市社會局：盼中央增補助提升待遇

本報大社會專題今日推出「無差別殺人案衝擊 社安網補洞路迢迢」，提及「精神衛生法」大翻修後將於年底上路，但專家認為，社工不...

蔡英文「小燈泡卡片」承諾做了沒？王婉諭：沒全力做

「小燈泡，阿姨不會讓你白白犧牲。這社會破很多洞，我會用盡全力把他們都補起來。」前總統蔡英文在小燈泡案後親筆寫卡片致哀，時...

首公開「對話」小燈泡 王婉諭：巨大傷痛會跟著一輩子

「小燈泡至今仍是我的孩子。」8年前台北內湖隨機殺人案震驚社會，時代力量黨主席、前立委王婉諭同時也是小燈泡母親，首次公開與...

小燈泡補破網／精神收容機構不再是終點站 花蓮玉里2醫院協助病友回歸社區

精神衛生法修正案年底上路，強調多元化社區支持，盼接住每個病人，但外界憂心社區難接納，病人只會醫院、家裡來回，淪「旋轉門效應」。 其實，純樸的花蓮縣玉里鎮有兩家專責大型精神疾病醫院，住民合計3700多人，在院方協助下，已有不少人走進社區、融入社區生活，甚至在社區租屋工作。談起協助精神疾病患者復歸社區之路，過程布滿荊棘，玉里「療癒家園」模式，能否運用到全台各縣市嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。