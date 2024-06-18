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專家：應引進「到宅預防性醫療」

聯合報／ 記者張曼蘋王燕華李承穎邱書昱／專題報導
蔡英文總統執政八年，推出社會安全網計畫，大幅翻修的精神衛生法也預定年底上路。本報資料照片
蔡英文總統執政八年，推出社會安全網計畫，大幅翻修的精神衛生法也預定年底上路。本報資料照片

精神衛生法實施卅多年大幅翻後將於年底上路，新法能避免精神疾病患者傷人事件嗎？台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧直言難以改變。她說，新法著重在「確診後」，未放在前端的「預防」，應引進「到宅預防性醫療」而非將患者帶離家庭的強制就醫，患者在家就醫的接受度會提高，「現在有到宅安寧病房，為何不能有公權力的到宅醫療服務？」

小燈泡案、屏東挖眼案、基隆殺警案都是就醫問題，總覺得『我好好的』為什麼要就醫？」張淑慧認為，患者若無病識感，沒有強制性公權力的社工很難提早介入，精神疾病通常需要看很多次醫生才會被鑑定，這些人最大的困擾是「能否穩定就醫」，只不過社會上對精神疾病的汙名化嚴重，很多患者是抗拒就醫的。

張淑慧舉例，某個案未達強制就醫程度，但就有人說「是不是只能等到對方哪天自傷傷人才可強制就醫？」她也曾問另名個案拒絕就醫原因，對方總說「就醫後找工作會很難，會被貼上撕不掉的標籤，然後被社會排除。」這就是現況。

衛福部玉里醫院是全台最大精神醫療機構，目前住民逾二千人，院方帶著精障病友積極參與社區活動，在外租屋成立家屋，培養病情穩定者獨立自主生活能力、媒合適當工作賺錢養活自己。病友住家屋，白天工作、晚上回家，生活與一般人無異，社區接納度高，被時力黨主席王婉諭推薦為社區支持的參考模式。

玉里醫院社工科主任林俐坦言，推動計畫前有些擔心租屋會被房東拒絕，幸好房東曾在菜市場、夜市見過病友，覺得乾淨整潔也客氣有禮，一口答應讓七個女生進住，隔年再為男性病友成立家屋。

林俐建議，先讓病友按時就診、吃藥，做好自我管理，發現狀況不好一定要立刻就醫尋求協助，才能順利融入社區。

台北市康復之友協會總幹事陳冠斌表示，衛福部心理健康司至民國一一七年前要布建全國七十一個心衛中心，並以此為核心據點拓展，各縣市已有不少單位提出申請，但執行上有所差異，建議中央要有更明確的指引作法。

偵辦北投女童割喉案的前檢察官翁偉倫認為，未來由法官認定才能強制就醫，第一時間的管束將更限縮，建議要依第一線醫師醫學專業直接判斷是否就醫，第二關才是法院提審，而非法官認定。

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割喉案 小燈泡 強制就醫 患者 殺警案 王婉諭 精神疾病 衛福部

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